Девелоперу нужно уметь просчитать риски и прибыль, чтобы угодить потребителю

О тех рисках, которые существуют в девелопменте, о том, как их избежать или минимизировать, рассказал 21 декабря участникам публичной лекции, представителям тюменских девелоперских и строительных компаний московский консалтер, директор компании «Аминконс групп» Сергей Припутнев.
Сергей занимается девелопментом уже порядка 15 лет и считает эту отрасль по праву основополагающей, ведь именно деятельность девелопера меняет город, его инфраструктуру.
«В России заниматься девелопментом и очень сложно, и очень интересно, одновременно. Сложно, потому что разорваны связи между строительством и потребителем, а механизмы взаимодействия всех сторон процесса, которые четко налажены на Западе, у нас не работают. Интересно, потому что их {эти механизмы} нужно создавать заново, т.е. создавать нечто новое, чего еще не было. В этой связи у нас большая «фора», по сравнению с западными коллегами – они, попадая в российскую действительность, зачастую бывают совершенно дезориентированны», - считает лектор.
«При планировании любого проекта и начинания нужно просчитывать максимально полно и точно все плюсы и минусы, учитывать все тонкие места и моделировать возможные проблемы. И пусть даже нам не придется столкнуться с тем или иным риском в процессе реализации проекта, но иметь представление об инструментах, о том, как его минимизировать, мы обязаны. И время легких проектов уходит - рынок насыщается, потребитель становится все более продвинутым и требовательным, следовательно, наша задача – быть всегда на два-три шага впереди, предлагать то, что интересно и нужно нашему клиенту», - высказалась коммерческий директор ГК «ТИС» Светлана Утешева.
По словам Сергея, наиболее распространенными и частыми рисками являются следующие: завышенные ожидания инвестора/девелопера – слишком оптимистичная оценка рынка, потребностей покупателя, емкости спроса при неправильном (заниженном зачастую) расчете себестоимости проекта. Все это приводит к тому, что по факту прибыль от проекта оказывается в разы ниже планируемой, а в некоторых случаях заставляет и вовсе работать на минимизацию убытков. Неправильно изначально считают проект, не берут во внимание производственные риски, не уделяют должного внимания административным рискам, не имеют опыта реализации подобных проектов, не имеют сильной и прочной команды – вот основные ошибки российских девелоперов. «Но все же главное – раздутые ожидания и непомерные аппетиты. Ко всему же нужно относиться здраво, с изрядной долей скептицизма. Тогда и бизнес будет более-менее устойчив», - считает Припутнев.
Разумеется, каждый проект, да и деятельность каждой девелоперской компании в целом – индивидуальны. В каждом случае риски, их степень влияния на успех или неуспех проекта, их степень влияния на бизнес просчитываются индивидуально.