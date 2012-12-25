Девелоперу нужно уметь просчитать риски и прибыль, чтобы угодить потребителю

«При планировании любого проекта и начинания нужно просчитывать максимально полно и точно все плюсы и минусы, учитывать все тонкие места и моделировать возможные проблемы. И пусть даже нам не придется столкнуться с тем или иным риском в процессе реализации проекта, но иметь представление об инструментах, о том, как его минимизировать, мы обязаны. И время легких проектов уходит - рынок насыщается, потребитель становится все более продвинутым и требовательным, следовательно, наша задача – быть всегда на два-три шага впереди, предлагать то, что интересно и нужно нашему клиенту», - высказалась коммерческий директор ГК «ТИС» Светлана Утешева.