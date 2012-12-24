Полицейские получили ключи от новых квартир

, которые с честью выполняют служебные задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Северного Кавказа.
«В то время, когда на территории нашего региона люди живут мирной и спокойной жизнью, полицейские, в первую очередь бойцы специальных подразделений – СОБР и ОМОН, лицом к лицу сталкиваются с опасностью», - передает слова главы региона его пресс-служба.
С 1993 года тюменцы 136 раз были в командировках в «горячих» точках. 486 человек награждены государственными наградами. Но далеко не у всех были достойные условия проживания. Два года назад правительство Тюменской области поставило перед собой задачу – решить квартирный вопрос для тех, кто неоднократно выезжал в опасные служебно-боевые командировки в Северо-Кавказский регион и имеет заслуги перед Родиной. И эта задача последовательно реализуется. «Работа будет вестись до того момента, пока мы не обеспечим жильем всех, кто выполняет свой служебный долг, находясь в «горячих» точках», - заверил Владимир Якушев.
«Вы посвятили себя нелегкому делу - стоять на страже закона и правопорядка, жизни и спокойствия людей. За вашими плечами доблестный путь, десятки командировок в «горячие точки», – обратился к собравшимся губернатор. - Вы всегда на передовой борьбы с преступностью. И какие бы сложные задачи не ставились, вы выполняли их с честью и достойно. Сегодня мы вновь вручаем ключи от квартир. Думаю это отличный подарок к Новому году для ваших семей, которые верят в вас, ждут из командировок, создают для вас надежный тыл и домашний уют. Пусть эти новые квартиры всегда будут наполнены детским смехом, радостью, добротой и теплом, которого вам так не хватает вдали от дома».
Владимир Якушев, поздравляя новосёлов, от лица всех жителей Тюменской области поблагодарил полицейских за их смелый, ответственный и профессиональный подход к выполнению служебных обязанностей и выразил уважение к семьям бойцов, которые всегда верно и преданно ждут их возвращения из опасных командировок.
Начальник УМВД России по Тюменской области Михаил Корнеев поблагодарил правительство области и губернатора за личную обеспокоенность о сотрудниках, которые отличились перед Родиной. Обращаясь к сотрудникам и их семьям, руководитель управления поздравил всех с новосельем и наступающим Новым годом. Завершило мероприятие вручение новогодних подарков и фотографирование на память.