Полицейские получили ключи от новых квартир

«Вы посвятили себя нелегкому делу - стоять на страже закона и правопорядка, жизни и спокойствия людей. За вашими плечами доблестный путь, десятки командировок в «горячие точки», – обратился к собравшимся губернатор. - Вы всегда на передовой борьбы с преступностью. И какие бы сложные задачи не ставились, вы выполняли их с честью и достойно. Сегодня мы вновь вручаем ключи от квартир. Думаю это отличный подарок к Новому году для ваших семей, которые верят в вас, ждут из командировок, создают для вас надежный тыл и домашний уют. Пусть эти новые квартиры всегда будут наполнены детским смехом, радостью, добротой и теплом, которого вам так не хватает вдали от дома».