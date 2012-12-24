Некоторые жители ветхого жилья сами затягивают свое переселение

Администрация города может направить дело в суд, который в свою очередь либо назначит цену выше, и муниципальное образование будет вынуждено выплатить эту сумму, либо она будет оставлена та же, и гражданину ничего не останется, как взять эту сумму и выселиться. А когда сталкиваются застройщик (инвестор) и собственник жилья, то им предстоит только договориться. Суд не может обязать застройщика принять цену собственника. В 2012 году разрабатывались постановления, чтобы решить эту проблему, но до конца она не решена.