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Некоторые жители ветхого жилья сами затягивают свое переселение

24 декабря 2012, 14:21
Жильцы ветхих домов, вошедших в программу переселения, нередко хитрят, пытаясь получить большую площадь нового жилья.

Их действия, по словам замначальника Главного управления строительства по Тюменской области Андрея Басова, только затягивают действие программы.

Цель мероприятий по переселению граждан в том, чтобы решить вопрос тех, кто живет в действительно неудовлетворительных условиях. «Но, когда программа начинает реализовываться, граждане начинают думать, что это «манна небесная» свалилась - и все должны получить не по одной квартире, а по две и даже три. Начинается процесс, которым тяжело управлять: люди начинают узаконивать всякие пристрои, обновлять состав семей, что ведет к затягиванию действия программы», - рассказал Андрей Басов на пресс-конференции.

Но, по его информации, при попадании в программу переселения, по дому собирается полная информация – и о площади, и о проживающих в нем. А в результате действий жильцов начинаются разбирательства, судебные тяжбы, апелляционные жалобы – и, как результат, затягивание действия программы на годы.

Застройщики не горят желанием выходить со своими проектами на застроенные ветхим жильем территории, т.к. им предстоит самостоятельно договариваться с каждым владельцем домов и квартир перед тем, как их сносить и строить новые современные жилые комплексы. Если квартира предоставлена по социальному найму, то она просто передается обратно в муниципалитет и предоставляется другое жилье нанимателю. Приватизированное жилье требуется выкупать, а договориться с собственником очень сложно.

Администрация города может направить дело в суд, который в свою очередь либо назначит цену выше, и муниципальное образование будет вынуждено выплатить эту сумму, либо она будет оставлена та же, и гражданину ничего не останется, как взять эту сумму и выселиться. А когда сталкиваются застройщик (инвестор) и собственник жилья, то им предстоит только договориться. Суд не может обязать застройщика принять цену собственника. В 2012 году разрабатывались постановления, чтобы решить эту проблему, но до конца она не решена.

Добавим, что с учетом того, что ветхий и аварийный фонд Тюмени представляет собой довольно старые дома, решением городской Думы и постановлением правительства области утверждены максимальные площади предоставляемых жилых помещений: 1-комнатная квартира до 46 квадратных метров, 2-комнатная – до 67, 3-комнатная – до 90 квадратных метров. То есть, даже не прописывая к себе дополнительных родственников, можно получить вполне хорошую жилплощадь.

#Новости#Ветхое жилье#Андрей басов#Недвижимость#Женя#Общество
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