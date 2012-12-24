Некоторые жители ветхого жилья сами затягивают свое переселение

Их действия, по словам замначальника Главного управления строительства по Тюменской области Андрея Басова, только затягивают действие программы.
Цель мероприятий по переселению граждан в том, чтобы решить вопрос тех, кто живет в действительно неудовлетворительных условиях. «Но, когда программа начинает реализовываться, граждане начинают думать, что это «манна небесная» свалилась - и все должны получить не по одной квартире, а по две и даже три. Начинается процесс, которым тяжело управлять: люди начинают узаконивать всякие пристрои, обновлять состав семей, что ведет к затягиванию действия программы», - рассказал Андрей Басов на пресс-конференции.
Но, по его информации, при попадании в программу переселения, по дому собирается полная информация – и о площади, и о проживающих в нем. А в результате действий жильцов начинаются разбирательства, судебные тяжбы, апелляционные жалобы – и, как результат, затягивание действия программы на годы.
Застройщики не горят желанием выходить со своими проектами на застроенные ветхим жильем территории, т.к. им предстоит самостоятельно договариваться с каждым владельцем домов и квартир перед тем, как их сносить и строить новые современные жилые комплексы. Если квартира предоставлена по социальному найму, то она просто передается обратно в муниципалитет и предоставляется другое жилье нанимателю. Приватизированное жилье требуется выкупать, а договориться с собственником очень сложно.
Администрация города может направить дело в суд, который в свою очередь либо назначит цену выше, и муниципальное образование будет вынуждено выплатить эту сумму, либо она будет оставлена та же, и гражданину ничего не останется, как взять эту сумму и выселиться. А когда сталкиваются застройщик (инвестор) и собственник жилья, то им предстоит только договориться. Суд не может обязать застройщика принять цену собственника. В 2012 году разрабатывались постановления, чтобы решить эту проблему, но до конца она не решена.
Добавим, что с учетом того, что ветхий и аварийный фонд Тюмени представляет собой довольно старые дома, решением городской Думы и постановлением правительства области утверждены максимальные площади предоставляемых жилых помещений: 1-комнатная квартира до 46 квадратных метров, 2-комнатная – до 67, 3-комнатная – до 90 квадратных метров. То есть, даже не прописывая к себе дополнительных родственников, можно получить вполне хорошую жилплощадь.