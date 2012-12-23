Пригородные поселки войдут в черту города. Переименованы будут 93 улицы

Об этом на последнем в этом году заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы доложила замглавы администрации города Тюмени Лариса Теплоухова.
Всего в черту городского округа Тюмень войдут 19 поселков: Антипино, Березняковский, Быкова, Верхний Бор, Комарово, Ожогина и т.д.
«Предлагаемые для объединения с городом поселки на данный момент не имеют установленных границ, не обладают свойствами целостности и самостоятельности и практически поглощены городом, - пояснила докладчик, - В новой редакции Генплана города Тюмени эти населенные пункты уже присутствуют».
Улицы, которые будут дублировать городские, потребуют переименования. Таких улиц, по подсчетам, 93.