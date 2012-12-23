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Пригородные поселки войдут в черту города. Переименованы будут 93 улицы

23 декабря 2012, 18:28
На рассмотрение Тюменской областной Думы предлагается законопроект, которым предусматривается объединение сельских населенных пунктов, расположенных на территории города Тюмени.

Об этом на последнем в этом году заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы доложила замглавы администрации города Тюмени Лариса Теплоухова.

Всего в черту городского округа Тюмень войдут 19 поселков: Антипино, Березняковский, Быкова, Верхний Бор, Комарово, Ожогина и т.д.

«Предлагаемые для объединения с городом поселки на данный момент не имеют установленных границ, не обладают свойствами целостности и самостоятельности и практически поглощены городом, - пояснила докладчик, - В новой редакции Генплана города Тюмени эти населенные пункты уже присутствуют».

Улицы, которые будут дублировать городские, потребуют переименования. Таких улиц, по подсчетам, 93.

#Новости#Антипино#Генплан#Недвижимость#Женя#Общество
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