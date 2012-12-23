Пригородные поселки войдут в черту города. Переименованы будут 93 улицы

«Предлагаемые для объединения с городом поселки на данный момент не имеют установленных границ, не обладают свойствами целостности и самостоятельности и практически поглощены городом, - пояснила докладчик, - В новой редакции Генплана города Тюмени эти населенные пункты уже присутствуют».