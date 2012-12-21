В Тюменском районе будет проведена инвентаризация земель, пообещал губернатор

Выступая вчера в областной думе, Владимир Якушев сообщил, что идентичные проблемы с землей возникают в Тюмени и Тюменском районе: «У нас то там, то там всплывают акты отведения земли, выданные 10-12 лет назад, продленные. Потом, когда приступают к строительству этого дома, оказывается, что двор уже по-другому застроен, нормы по инсоляции совершенно не проходят. У граждан это вызывает взрыв негодования. Поэтому сегодня нужно вернуться, получить информацию и понимать, где сегодня у нас и что планируется строить, для того, чтобы у нас точек социального напряжения не возникало».