В Тюменском районе будет проведена инвентаризация земель, пообещал губернатор

Накануне депутаты Тюменской областной думы приняли резолюцию по теме: «Состояние и перспективы развития рынка земельных участков для индивидуального жилищного строительства в области». Владимир Якушев жестко заявил: необходимо навести порядок с землями.
О серьезности намерений можно судить и по тому факту, что это уже второе по счету публичное заявление губернатора за эту неделю, первый раз – на пресс-конференции, данной журналистам 18 декабря. Инвентаризация земель в Тюменском районе уже ведется.
Выступая вчера в областной думе, Владимир Якушев сообщил, что идентичные проблемы с землей возникают в Тюмени и Тюменском районе: «У нас то там, то там всплывают акты отведения земли, выданные 10-12 лет назад, продленные. Потом, когда приступают к строительству этого дома, оказывается, что двор уже по-другому застроен, нормы по инсоляции совершенно не проходят. У граждан это вызывает взрыв негодования. Поэтому сегодня нужно вернуться, получить информацию и понимать, где сегодня у нас и что планируется строить, для того, чтобы у нас точек социального напряжения не возникало».
«Земля сегодня - предмет спекуляции, не только в области, но и в России и на планете в целом. Ничего страшного в этом нет. Другое дело – делается ли это по закону, и насколько сегодня те граждане, которые этой землей спекулируют, ее получили. В этих вопросах на сегодняшний день Правительство области разбирается», - сообщил глава региона.
В свою очередь депутаты Тюменской областной Думы дали рекомендации: принять участие в подготовке законодательных инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство для предотвращения незаконного строительства многоэтажных жилых домов на землях, предназначенных для ИЖС, и других нарушений земельного законодательства при осуществлении ИЖС.
Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить взаимодействие с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства по вопросу передачи Тюменской области полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности. А также продолжить инженерное обустройство площадок, отведенных под ИЖС.
От органов местного самоуправления депутаты областной думы хотят активизации деятельности по выявлению и признанию в судебном порядке муниципальной собственности на бесхозяйные земельные участки, для последующего предоставления таких участков под ИЖС. Совету муниципальных образований Тюменской области рекомендовано рассмотреть вопрос о создании Регионального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Тюменской области (РАМИКС).
Управлению Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области дано поручение (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» разработать план мероприятий по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства.
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