На месте ветхих домов будут парки и парковки

Для переселения граждан на 99% приобретается жилье на первичном рынке. «Мы не хотели бы, переселяя граждан, ухудшать их условия, предоставляя вторичное жилье. Поэтому решение такое принято и оно сегодня реализуется. Оно заставляет развивать жилищное строительство на территориях муниципальных образований. Мы туда заводим инвесторов, которые имеют возможность застроить». Таким образом, начинается новое строительство там, где до этого оно не велось – у людей появляются рабочие места, используются материалы местных производителей – то есть программы переселения дают толчок определенному сектору экономики в целом.