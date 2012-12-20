На месте ветхих домов будут парки и парковки

Такой шаг предпринят с целью обновления архитектурного облика города Тюмени, а также Тобольска. На эти цели выделено около 2 млрд рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал замначальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Басов.
Конкретных адресов снесенных объектов чиновник не назвал, но отметил, что на их месте появятся парки и парковки. Точечной застройки не будет – никаких небоскребов не появится, добавил он.
По предварительной оценке, площадь ветхого и аварийного жилья на юге Тюменской области составляет 1 млн 184,8 тысяч квадратных метров или 3,6% от общего объема жилья. За последний год эта цифра значительно сократилась – 921 семья на 1 декабря обрела новые квартиры. На эти цели было выделено около 3 млрд рублей.
За период 2010-2012 годов на переселение граждан из ветх и аварийного жилья суммарно затрачено 4,9 млрд рублей. Переселено порядка 2100 семей или 6,5 тысяч человек. «Цифра внушительна и мы понимаем, что в общем объеме она не такая большая, но дает положительную динамику по этой работе», - отметил Андрей Басов.
Для переселения граждан на 99% приобретается жилье на первичном рынке. «Мы не хотели бы, переселяя граждан, ухудшать их условия, предоставляя вторичное жилье. Поэтому решение такое принято и оно сегодня реализуется. Оно заставляет развивать жилищное строительство на территориях муниципальных образований. Мы туда заводим инвесторов, которые имеют возможность застроить». Таким образом, начинается новое строительство там, где до этого оно не велось – у людей появляются рабочие места, используются материалы местных производителей – то есть программы переселения дают толчок определенному сектору экономики в целом.
На вторичном рынке жилье приобретается при ситуации, когда в новостройках невозможно подобрать нужного жилья, а в нем есть острая необходимость, сообщил замначальника ГУС.
В 2012 году были завершены две адресные программы по переселению граждан из ветхого фонда, реализуемые совместно с Фондом содействия развитию ЖКХ. В рамках них 28,1 тысяч квадратных метров жилья в Тюмени, Тобольске, а также в Аромашевском, Сладковском, Уватском и Ялуторовском муниципальных районах было построено и предоставлено.
В этом году начата работа по сносу домов на улицах Уральской, 60 и Минской, 58 и 89. «Нами приобретены все квартиры для этих граждан. Сегодня идет процесс передачи их собственникам и нанимателям этих домов», - сообщил Андрей Викторович. 21 семья встретит Новый год в новом жилье.
К 2015 году доля аварийного жилья, по расчетам ГУСа, должна снизиться до 2,8%.