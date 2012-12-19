50% записавшихся в Росреестр не приходят к назначенному времени

Услуга пользуется популярностью. По условиям, предварительно записаться на прием можно не более чем за 60 дней. В один прием заявитель может предоставить пакет документов на регистрацию только одного объекта недвижимости. А в случае невозможности прийти в назначенное время, заявитель обязан отменить запись на портале, чтобы этим временем могли воспользоваться другие граждане. Передавать забронированное время приема другому человеку нельзя.