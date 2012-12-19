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50% записавшихся в Росреестр не приходят к назначенному времени

19 декабря 2012, 10:29
Мониторинг предварительной записи на сайте тюменского Росреестра показал, что до 50% записавшихся не приходят к назначенному времени. Между тем, другие граждане не могут записаться в нужное время.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации управления, мониторинг электронного сервиса по предварительной записи через Интернет на сдачу и/или получение документов ведется ежедневно.

Услуга пользуется популярностью. По условиям, предварительно записаться на прием можно не более чем за 60 дней. В один прием заявитель может предоставить пакет документов на регистрацию только одного объекта недвижимости. А в случае невозможности прийти в назначенное время, заявитель обязан отменить запись на портале, чтобы этим временем могли воспользоваться другие граждане. Передавать забронированное время приема другому человеку нельзя.

Но, поскольку выяснилось, что почти 50% записавшихся к назначенному времени не подходят, управление Росреестра по Тюменской области призывает заявителей не злоупотреблять сервисом предварительной записи. И предупреждает, что сообщения с некорректными данными (например, содержание в графе «фамилия» чисел вместо букв, указание несуществующих адресов электронной почты), будут удаляться.

#Новости#Интернет-магазин#Тюменский росреестр#Недвижимость#Женя#Общество
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