50% записавшихся в Росреестр не приходят к назначенному времени

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации управления, мониторинг электронного сервиса по предварительной записи через Интернет на сдачу и/или получение документов ведется ежедневно.
Услуга пользуется популярностью. По условиям, предварительно записаться на прием можно не более чем за 60 дней. В один прием заявитель может предоставить пакет документов на регистрацию только одного объекта недвижимости. А в случае невозможности прийти в назначенное время, заявитель обязан отменить запись на портале, чтобы этим временем могли воспользоваться другие граждане. Передавать забронированное время приема другому человеку нельзя.
Но, поскольку выяснилось, что почти 50% записавшихся к назначенному времени не подходят, управление Росреестра по Тюменской области призывает заявителей не злоупотреблять сервисом предварительной записи. И предупреждает, что сообщения с некорректными данными (например, содержание в графе «фамилия» чисел вместо букв, указание несуществующих адресов электронной почты), будут удаляться.