Еще один универсальный рынок построят на улице 30 лет Победы

«Ближайший универсальный рынок у жителей 1-3 микрорайона – «Восточный» - это на Войновке. Теперь он будет у дома», - говорит руководитель отдела продаж и маркетинга Павел Юрочкин. Здание рынка будет включать в себя 3 этажа, общей площадью 7 895 квадратных метров, из них торговой - 3 207 квадратов. «У нашей компании есть опыт возведения подобных объектов. Нами построен рынок «Изобилие» по улице Муравленко. Площадь его 4 тысячи квадратных метров. Новый строящийся рынок будет больше почти в два раза и дополнен подземной парковкой на 81 машиноместо», - пояснил представитель застройщика. Для посетителей предусмотрено 158 парковочных мест у здания.