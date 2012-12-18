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Еще один универсальный рынок построят на улице 30 лет Победы

18 декабря 2012, 16:12
Универсальный рынок на улице 30 лет победы возле гостиницы «Уютной» начала возводить компания «Сибстройсервис». Строители считают, что именно такого объекта не достает этому району города.

Универсальный рынок на улице 30 лет победы возле гостиницы «Уютной» начала возводить компания «Сибстройсервис». Строители считают, что именно такого объекта не достает этому району города.

Будущий рынок возводится в густонаселенном районе. Сейчас устоявшиеся морозы немного затормаживают работы по заливке фундамента, но в целом застройщик уверен, что справится в намеченные сроки. Строительство начато в октябре, а завершить его планируют в декабре следующего года.

«Ближайший универсальный рынок у жителей 1-3 микрорайона – «Восточный» - это на Войновке. Теперь он будет у дома», - говорит руководитель отдела продаж и маркетинга Павел Юрочкин. Здание рынка будет включать в себя 3 этажа, общей площадью 7 895 квадратных метров, из них торговой - 3 207 квадратов. «У нашей компании есть опыт возведения подобных объектов. Нами построен рынок «Изобилие» по улице Муравленко. Площадь его 4 тысячи квадратных метров. Новый строящийся рынок будет больше почти в два раза и дополнен подземной парковкой на 81 машиноместо», - пояснил представитель застройщика. Для посетителей предусмотрено 158 парковочных мест у здания.

Генпроектировщиком данного рынка выступило ООО «КреативСтудио», а автором и разработчиком архитектурного проекта является ООО Архитиктурное бюро «а_61», сообщается на сайте застройщика.

На вопрос, кто будет обслуживать и содержать новостройку, в «Сибстройсервисе» пока не решили. Возможно, здание будет продано, возможно, компания оставит его у себя на балансе.

Напомним, не так давно на объездной дороге в Тюменском микрорайоне открылся универсальный рынок «Михайловский». По отзывам тюменцев, он приглянулся жителям города – удобно, чисто и свежие продукты.

#Новости#Микрорайон 3#Рынок труда#Сибстройсервис#Недвижимость#Женя#Общество
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