Цены на коммерческую недвижимость начнут падать

С введением большого объема торговых площадей в областном центре цена на нее должна начать падать. Так считает директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Коммерческий рынок Тюмени в целом за год практически не вырос в цене. «Рост цены составил 5%, - сообщила на круглом столе в минувший вторник начальник информационно-аналитического отдела ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина, - Если говорить о качественных торговых и бизнес-центрах, ставки в них поднимались на 10-15%».
По мнению аналитика, помещения формата стрит-ритейл переживают не лучшие времена: сложности есть и с продажей объектов, и со сдачей в аренду. Скорее всего, считает специалист, это потому что большую долю рынка составляют объекты в многоэтажных домах, которые размещаются внутри кварталов. Это не особо выгодно некоторым видам бизнеса. «Федеральные компании обычно строго определяют критерии выбора помещений для ведения своего бизнеса. Таких помещений, которые бы удовлетворяли их, в Тюмени немного», - говорит аналитик.
Директор по продажам «Сибстройсервис» Павел Юрочкин не согласился с мыслью о сложном периоде стрит-ритейла, уверяя, что в центре ставки на такой сегмент даже поднялись. При этом он отметил, что в своих строительных проектах они вообще убрали коммерческие помещения на первых этажах жилых домов: «Полностью стали строить жилье. В комплексах от 6 до 9 домов у нас практически нет офисов».
«На рынке коммерческой недвижимости пошло расслоение, которое в жилой началось намного раньше: теперь цена в центре может отличаться от такой же площади на периферии в 5-6 раз. Очень качественный стрит-ритейл идет сегодня 3 тысячи рублей за квадрат», - сказал Ильдар Хусаинов. Он подтвердил, что по данным агентства недвижимости, роста цен на коммерческом рынке не наблюдалось, а в будущем, в связи с ожидаемым вводом площадей, цена и вовсе будет падать. «Коэффициент торговых площадей дойдет, по некоторым оценкам, до 800 метров квадратных на тысячу жителей. Это уже, я считаю, опасная для собственников помещений цифра, так как цена при таком количестве помещений явно начнет падать. Я считаю, как таковое, вложение средств в коммерческую недвижимость перспектив серьезных не имеет».