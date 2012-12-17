Цены на коммерческую недвижимость начнут падать

«На рынке коммерческой недвижимости пошло расслоение, которое в жилой началось намного раньше: теперь цена в центре может отличаться от такой же площади на периферии в 5-6 раз. Очень качественный стрит-ритейл идет сегодня 3 тысячи рублей за квадрат», - сказал Ильдар Хусаинов. Он подтвердил, что по данным агентства недвижимости, роста цен на коммерческом рынке не наблюдалось, а в будущем, в связи с ожидаемым вводом площадей, цена и вовсе будет падать. «Коэффициент торговых площадей дойдет, по некоторым оценкам, до 800 метров квадратных на тысячу жителей. Это уже, я считаю, опасная для собственников помещений цифра, так как цена при таком количестве помещений явно начнет падать. Я считаю, как таковое, вложение средств в коммерческую недвижимость перспектив серьезных не имеет».