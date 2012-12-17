О рисках в девелопменте недвижимости – на публичной лекции

Сергей Припутнев имеет 13-летний опыт в области девелопмента и строительства. Около 7 лет занимается вопросами инвестиций, редевелопмента, реинжиниринга, земельного девелопмента. Руководит проектами по созданию и реновации объектов коммерческой недвижимости, редевелопменту территорий. Имеет опыт в разработке и организации бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, логистических центров и малоэтажного жилищного строительства. Имеет ряд инноваций в инвестиционном анализе, управлении проектами, редевелопменте, прогнозировании рынка и управления рисками в девелопменте, концепции объектов недвижимости.