nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

О рисках в девелопменте недвижимости – на публичной лекции

17 декабря 2012, 11:03
Об управлении рисками в девелопменте и прогнозировании рынка девелопмента недвижимости в рамках проекта «Публичные лекции» расскажет столичный гость Сергей Припутнев.

Об управлении рисками в девелопменте и прогнозировании рынка девелопмента недвижимости в рамках проекта «Публичные лекции» расскажет столичный гость Сергей Припутнев, представитель девелоперской компании «Аминконс групп», преподаватель и автор ряда инновационных методик в области девелопмента, редевелопмента.

Всем желающим предлагается обсудить экволюцию рынков недвижимости, динамику спроса и характерное поведение рынка, управление рисками проекта и мониторинг ситуации на рынке, ошибки девелоперов и т.д.

Сергей Припутнев имеет 13-летний опыт в области девелопмента и строительства. Около 7 лет занимается вопросами инвестиций, редевелопмента, реинжиниринга, земельного девелопмента. Руководит проектами по созданию и реновации объектов коммерческой недвижимости, редевелопменту территорий. Имеет опыт в разработке и организации бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, логистических центров и малоэтажного жилищного строительства. Имеет ряд инноваций в инвестиционном анализе, управлении проектами, редевелопменте, прогнозировании рынка и управления рисками в девелопменте, концепции объектов недвижимости.

Лекция состоится 21 декабря в 14:00 в зале заседаний главного корпуса ТюмГАСУ по улице Луначарского, 2.

Напомним, «Публичные лекции» - это открытая площадка для обсуждения различных тем. В рамках нее обсуждались история города Тюмени, его обустройство, градостроительные модели других городов, Генплан Тюмени и т.д.

#Новости#Сергей припутнев#Публичные лекции#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25