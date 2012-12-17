О рисках в девелопменте недвижимости – на публичной лекции

Об управлении рисками в девелопменте и прогнозировании рынка девелопмента недвижимости в рамках проекта «Публичные лекции» расскажет столичный гость Сергей Припутнев, представитель девелоперской компании «Аминконс групп», преподаватель и автор ряда инновационных методик в области девелопмента, редевелопмента.
Всем желающим предлагается обсудить экволюцию рынков недвижимости, динамику спроса и характерное поведение рынка, управление рисками проекта и мониторинг ситуации на рынке, ошибки девелоперов и т.д.
Сергей Припутнев имеет 13-летний опыт в области девелопмента и строительства. Около 7 лет занимается вопросами инвестиций, редевелопмента, реинжиниринга, земельного девелопмента. Руководит проектами по созданию и реновации объектов коммерческой недвижимости, редевелопменту территорий. Имеет опыт в разработке и организации бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, логистических центров и малоэтажного жилищного строительства. Имеет ряд инноваций в инвестиционном анализе, управлении проектами, редевелопменте, прогнозировании рынка и управления рисками в девелопменте, концепции объектов недвижимости.
Лекция состоится 21 декабря в 14:00 в зале заседаний главного корпуса ТюмГАСУ по улице Луначарского, 2.
Напомним, «Публичные лекции» - это открытая площадка для обсуждения различных тем. В рамках нее обсуждались история города Тюмени, его обустройство, градостроительные модели других городов, Генплан Тюмени и т.д.