Малоимущие семьи Тюмени получают жилье

Об этом сегодня на круглом столе в департаменте земельных ресурсов рассказала замдиректора департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Светлана Карева.
Она пояснила, что за счет бюджетных средств малоимущих семей-граждан России обеспечивают жильем согласно законодательству. Чтобы получить квартиру, семье, считающей себя малоимущей, необходимо встать на учет в качестве нуждающихся в жилье и предоставить пакет документов. Благодаря введенному не так давно электронному документообороту, количество документов, предоставляемых семьей, уменьшилось, т.к. ряд документов ведомства запрашивают самостоятельно, отметила замдиректора департамента.
Помещения такой категории населения предоставляются из муниципального фонда по договорам социального найма, но семьи вправе полученную жилплощадь приватизировать.
Согласно принятым департаментом имущественных отношений документам, в областном центре тысяча малоимущих семей, нуждающихся в жилье. Тем не менее, на круглый стол сегодня никто из жителей областного центра не явился. Как сообщили в департаменте, граждане в частном порядке по этим вопросам приходят ежедневно.