Малоимущие семьи Тюмени получают жилье

Согласно принятым департаментом имущественных отношений документам, в областном центре тысяча малоимущих семей, нуждающихся в жилье. Тем не менее, на круглый стол сегодня никто из жителей областного центра не явился. Как сообщили в департаменте, граждане в частном порядке по этим вопросам приходят ежедневно.