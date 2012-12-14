Дольщики Комарово планируют ехать в Москву

Напомним, строительство поселка Комарово было начато еще в 2006 году. Нарекания со стороны покупателей жилья там не прекращаются все эти годы – горожане недовольны качеством строительства, его объемом и сроками. Дольщики Комарово уверены, что во всех недочетам и проблемах поселка должны разобраться местные власти. Отстаивать свою позицию жители Комарово намерены в Москве на публичных акциях.