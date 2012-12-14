Дольщики Комарово планируют ехать в Москву

Более трех десятков дольщиков жилого района Комарово, считающих себя обманутыми, вышли на пикет на Центральную площадь Тюмени к зданию Правительства. Жители района намерены отстаивать свои требования на публичных акциях в Москве.
13 декабря, как и планировали, дольщики Комарово, несмотря на морозную погоду, развернули плакаты на Центральной площади у памятника Ленину. Жители района малоэтажной застройки уверены, что Фонд развития жилищного строительства Тюменской области не выполнил перед ними все обязательства, которые обязан был на основании договоров. Это даже, по словам пикетчиков, доказано различными экспертизами и судебными решениями.
Напомним, строительство поселка Комарово было начато еще в 2006 году. Нарекания со стороны покупателей жилья там не прекращаются все эти годы – горожане недовольны качеством строительства, его объемом и сроками. Дольщики Комарово уверены, что во всех недочетам и проблемах поселка должны разобраться местные власти. Отстаивать свою позицию жители Комарово намерены в Москве на публичных акциях.
Фото с сайта komarovo.org