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Суд требует отселения 17 семей из аварийного жилья

13 декабря 2012, 12:40
В Тюмени прокуратура через суд требует отселения 17 семей из аварийного дома по улице Водников.

В прокуратуру Ленинского округа Тюмени на нарушение жилищных прав пожаловались жильцы дома №8 по улице Водников. Установлено, что данный дом был построен в 1966 году из бруса. За более чем 40-летнюю эксплуатацию большинство конструкций его сгнило, и дом в 2010 году был признан аварийным и подлежащим сносу.

Согласно Жилищному кодексу РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, информирует пресс-служба ведомства.

Между тем, администрация Тюмени мер к сносу опасного дома и переселению граждан не принимает. В связи с этим прокуратура округа обратилась в Центральный районный суд Тюмени к городской администрации с исками, в которых потребовала отселения 17 семей из аварийного дома.

Прокуратура контролирует процесс рассмотрения дел в суде.

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