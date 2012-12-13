Суд требует отселения 17 семей из аварийного жилья

В прокуратуру Ленинского округа Тюмени на нарушение жилищных прав пожаловались жильцы дома №8 по улице Водников. Установлено, что данный дом был построен в 1966 году из бруса. За более чем 40-летнюю эксплуатацию большинство конструкций его сгнило, и дом в 2010 году был признан аварийным и подлежащим сносу.
Согласно Жилищному кодексу РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, информирует пресс-служба ведомства.
Между тем, администрация Тюмени мер к сносу опасного дома и переселению граждан не принимает. В связи с этим прокуратура округа обратилась в Центральный районный суд Тюмени к городской администрации с исками, в которых потребовала отселения 17 семей из аварийного дома.
Прокуратура контролирует процесс рассмотрения дел в суде.