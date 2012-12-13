Многодетные семьи Тюмени пока не получали земельных участков

За год действия программы по обеспечению многодетных семей земельными участками в Тюмени не предоставлено ни одного, в муниципальных районах – около 500. Об этом сообщила сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды» заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области Елена Дегтярева.
С начала года зарегистрировано 13,5 тысяч многодетных семей, из них поставлено на учет 5 282 семьи. 2 204 семьи в Тюмени, 3 078 семей – в муниципальных районах. На получение земельного участка под ИЖС претендует 5 129 семей, а 153 семьи согласны на дачные участки.
«Ни одного земельного участка многодетным семьям в Тюмени не предоставлено», - сообщила замначальника департамента, поскольку в городе нет свободной земли. Но в рамках сотрудничества областного правительства с Фондом содействия развитию жилищного строительства для решения вопроса в оборот вовлечены 10 участков федеральных земель сельхозназначения. 7 из них площадью 51,8 га в поселке Гусево, 2 площадью 49,6 га – в поселке Московском Тюменского района, а участков 191 га в Заводоуковском районе.
«В перспективе планируется привлечь дополнительно еще 412 га федеральных земель. Из них 283 га в районе деревни Падерина и 30 га в районе Плеханова. В итоге участками будут обеспечены тысячи многодетных семей», - говорит Елена Дегтярева.
Как пояснила чиновник, до получения семьями участков происходит большая работа: мониторинг земель, межевание, разработка проектов планировки, кадастровые работы и т.д. Те земли, что предусмотрены сегодня, семьи получат примерно к началу 2014 года.
Напомним, в семье заявителя должны быть менее трех несовершеннолетних детей. Как пояснила начальник управления по разграничению государственной собственности на землю и взаимодействию с муниципальными образованиями Гульназ Галиуллина, если семья уже включена в программу, то из списка их уже не вычеркнут до получения участка даже, если дети к моменту получения земли подрастут.
Добавим, что площади предоставляемых участков регулируются градостроительной документацией. В зависимости от проекта участки могут быть 5-10 и даже до 30 соток. Участки оснащены необходимыми инженерными сетями.