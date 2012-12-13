Многодетные семьи Тюмени пока не получали земельных участков

Напомним, в семье заявителя должны быть менее трех несовершеннолетних детей. Как пояснила начальник управления по разграничению государственной собственности на землю и взаимодействию с муниципальными образованиями Гульназ Галиуллина, если семья уже включена в программу, то из списка их уже не вычеркнут до получения участка даже, если дети к моменту получения земли подрастут.