Ипотека большинству россиян недоступна

В своем послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что объемы выдачи ипотеки растут на 40-50% в год, но пользуются ею люди, доходы которых выше среднего. По данным Центрального банка РФ, объем ипотечных жилищных кредитов в рублях, выданных в январе-октябре 2012 года, достиг 790,3 миллиарда рублей, что на 51,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Объем валютных ипотечных жилищных кредитов сократился на 31,9 процента до 10,984 миллиарда рублей, сообщает Lenta.ru. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданным с начала года по октябрь, выросла по сравнению с прошлым годом на 0,2% и составила 12,2%. Такой же рост показала средняя ставка по валютным кредитам выросла такими же темпами, составив 9,7%.