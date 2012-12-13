Ипотека большинству россиян недоступна

На круглом столе во вторник, организованном газетой «Недвижимость Строительство для всех», были предложены для обсуждения несколько цитат: «Ипотечные ставки стабилизируются. Снижаться они больше не будут», «Ставки по кредитам подрастут. Возможно повышение нижней планки до 12,5%», «Банки будут расширять линейку ипотечных продуктов», «Условия ипотечного кредитования ужесточатся». Такие «предсказания» высказывали специалисты рынка недвижимости Тюмени в конце прошлого-начале текущего года.
Представители «Абсолют Банка» и «Ханты-Мансийского банка» подтвердили ситуацию. Если в период кризиса банки закрыли некоторые программы, то в текущем году они активно расширяют линейку предложения кредитных продуктов. «Ставка 12,5 – это сегодня нормальное явление», - говорит зам управляющего филиалом «Абсолют Банка» в Тюмени Виталий Забродин. Факт ужесточения условий кредитования он также подтвердил. Это выявляется не в увеличении пакета документов, а в более тщательном подходе банков к выбору клиентов. А также сами потребители теперь поняли, что необходимо иметь некую подушку денежных средств примерно на полгода, чтобы в случае проблем иметь возможность выплачивать кредит, поэтому горожане аккуратнее стали подходить к кредитованию.
Сейчас многие агентства недвижимости и строительные компании предлагают услуги ипотечного брокера, которые, по мнению руководителя отдела розничного бизнеса Филиала ОАО «Ханты-Мансийский банк» Алексея Куликова, умело помогают подобрать комфортный кредит.
На сегодня ставка Сбербанка составляет от 11% до 14,75%, а для зарплатных клиентов ставка снижается на 1 процентный пункт. Но при этом ипотека остается недоступной для большинства жителей региона и России в целом.
В своем послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что объемы выдачи ипотеки растут на 40-50% в год, но пользуются ею люди, доходы которых выше среднего. По данным Центрального банка РФ, объем ипотечных жилищных кредитов в рублях, выданных в январе-октябре 2012 года, достиг 790,3 миллиарда рублей, что на 51,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Объем валютных ипотечных жилищных кредитов сократился на 31,9 процента до 10,984 миллиарда рублей, сообщает Lenta.ru. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданным с начала года по октябрь, выросла по сравнению с прошлым годом на 0,2% и составила 12,2%. Такой же рост показала средняя ставка по валютным кредитам выросла такими же темпами, составив 9,7%.
Есть мнение, что в 2013 году темпы роста рынка ипотеки существенно снизятся из-за грядущего повышения ставок и другими банками. Столичные эксперты считают, что средние ставки могут достигнуть отметки 15-16%.