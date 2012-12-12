Аренда жилья в этом году значительно выросла в цене

«Спрос вырастет на аренду. Он продолжится до конца 2012 года», «Цена аренды квартир вырастет на 16–20%. Повышенным спросом начнут пользоваться элитные апартаменты» — такие цитаты конца прошлого года-начала текущего привела редактор портала 72box.ru Екатерина Черкасова на правах модератора накануне на круглом столе. Как оказалось, к концу года некоторые «предсказания» действительно сбылись.
Еще в сентябре горожане отмечали, что снять квартиру в Тюмени стало тяжелее и дороже, соглашались с этим и риелторы. Вчера эту информацию подтвердил директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов: «На рынке аренды сложилась в этом году уникальная ситуация, особых предпосылок для которой вроде и не было. Цена аренды квартир возросла за год на 30–35%», — сообщил он. Также, по его словам, возросла и комиссия риелтора: если в кризисные годы она опустилась до 50% и даже 30%, то сегодня она снова 100%.
Рост цен специалисты рынка связывают с высокими ценами на жилье и все-таки высокими ставками по ипотечным кредитам. При этом увеличивающийся объем ввода жилья не добавляет предложения на рынке аренды. На днях в доме, который сдан 2 года назад из ста окон горел свет лишь в одном, — привел пример директор РАН. «Для экономики это плохо, потому что деньги должны работать, но, такая особенность Тюмени — покупка инвестиционных квартир», — отметил он.
Среди арендаторов квартир областного центра не только молодые пары и студенты. Особый пласт арендаторов составляют сотрудники крупных нефтяных компаний — они-то и подбирают квартиры, чаще меблированные и со всей необходимой техникой. Элитным это жилье назвать сложно (так как в Тюмени, по мнению некоторых специалистов, вообще нет элитного жилья: хоть по какому-то параметру, но оно до этого статуса не дотягивает), но смело можно обозначить, как жилье повышенной комфортности. Интерес к нему проявляется в связи с объемом работ компаний в нашем регионе. По подсчетам «Этажей», сейчас 10–12 компаний присутствуют на рынке аренды Тюмени.
Тем не менее, Ильдар Борисович уверен, что этот сегмент рынка вскоре изменится, т. к., по его информации, ряд девелоперов планирует строить доходные дома. «Я думаю, что в недалеком будущем, в Тюмени начнется реализация доходных домов, причем в большом объеме — сегодня здесь уже видят доходность. Снять однокомнатную меблированную квартиру стоит примерно 17–18 тысяч в месяц, я считаю, это дорого», — прокомментировал он.