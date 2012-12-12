Аренда жилья в этом году значительно выросла в цене

Еще в сентябре горожане отмечали, что снять квартиру в Тюмени стало тяжелее и дороже, соглашались с этим и риелторы. Вчера эту информацию подтвердил директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов: «На рынке аренды сложилась в этом году уникальная ситуация, особых предпосылок для которой вроде и не было. Цена аренды квартир возросла за год на 30–35%», — сообщил он. Также, по его словам, возросла и комиссия риелтора: если в кризисные годы она опустилась до 50% и даже 30%, то сегодня она снова 100%.