Узнай больше о займах и субсидиях

На официальном ресурсе ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки», учрежденного Администрацией Тюмени и Администрацией Тюменской области в августе 2012 года, можно посмотреть всю информацию относительно участия в программах, задать вопрос и получить на него ответ, сделать предварительный расчет размера господдержки или записаться на сдачу документов.
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий с использованием бюджетных средств, теперь обеспечивает новая структура – ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки». Оно создано в соответствии с распоряжением правительства Тюменской области от 10.09.2012 г. №1828-рп, напоминает Областной фонд развития жилищного строительства.
Сейчас Центр является исполнителем программ Правительства Тюменской области:
1. Предоставление социальных выплат и займов на строительство (приобретение) жилья в рамках закона Тюменской области №128 и Постановления Правительства Тюменской области 302-П.
2. Предоставление льготных займов молодым семьям в рамках закона Тюменской области №128 и Постановления Правительства Тюменской области 190-П.
3. Предоставление льготных займов работникам бюджетной сферы в рамках закона Тюменской области №128 и Постановления Правительства Тюменской области 60-П.
4. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья на юге Тюменской области в рамках ОЦП «Сотрудничество».