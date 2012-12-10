Узнай больше о займах и субсидиях

На официальном ресурсе ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки», учрежденного Администрацией Тюмени и Администрацией Тюменской области в августе 2012 года, можно посмотреть всю информацию относительно участия в программах, задать вопрос и получить на него ответ, сделать предварительный расчет размера господдержки или записаться на сдачу документов.