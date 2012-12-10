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Узнай больше о займах и субсидиях

10 декабря 2012, 15:00
Информация о бюджетных программах, направленных на улучшение жилищных условий тюменцев, теперь объединена на новом интернет-ресурсе - Господдержкато.рф или gossupportto.ru.

На официальном ресурсе ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки», учрежденного Администрацией Тюмени и Администрацией Тюменской области в августе 2012 года, можно посмотреть всю информацию относительно участия в программах, задать вопрос и получить на него ответ, сделать предварительный расчет размера господдержки или записаться на сдачу документов.

Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий с использованием бюджетных средств, теперь обеспечивает новая структура – ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки». Оно создано в соответствии с распоряжением правительства Тюменской области от 10.09.2012 г. №1828-рп, напоминает Областной фонд развития жилищного строительства.

Сейчас Центр является исполнителем программ Правительства Тюменской области:

1. Предоставление социальных выплат и займов на строительство (приобретение) жилья в рамках закона Тюменской области №128 и Постановления Правительства Тюменской области 302-П.

2. Предоставление льготных займов молодым семьям в рамках закона Тюменской области №128 и Постановления Правительства Тюменской области 190-П.

3. Предоставление льготных займов работникам бюджетной сферы в рамках закона Тюменской области №128 и Постановления Правительства Тюменской области 60-П.

4. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья на юге Тюменской области в рамках ОЦП «Сотрудничество».

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