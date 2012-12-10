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Одно окно для регистрации

10 декабря 2012, 09:40
Тюменцы узнают о том, как подать документы на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет земельных участков с помощью единого окна.

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области пройдёт «горячая» телефонная линия по теме «Порядок приема документов на государственную регистрацию прав по принципу «Регистрация-Кадастр».

В рамках мероприятия заместитель начальника отдела приема-выдачи документов Оксана Александровна Мелузова расскажет об особенностях одновременного приема документов на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет земельных участков.

«Горячая» линия состоится 13 декабря 2012 года по телефону (3452) 43-28-43, с 11.00 до 12.00, информирует пресс-служба ведомства.

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