Одно окно для регистрации

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области пройдёт «горячая» телефонная линия по теме «Порядок приема документов на государственную регистрацию прав по принципу «Регистрация-Кадастр».
В рамках мероприятия заместитель начальника отдела приема-выдачи документов Оксана Александровна Мелузова расскажет об особенностях одновременного приема документов на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет земельных участков.
«Горячая» линия состоится 13 декабря 2012 года по телефону (3452) 43-28-43, с 11.00 до 12.00, информирует пресс-служба ведомства.