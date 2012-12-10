Область купит жилье бюджетникам

На заседании президиума регионального правительства Владимир Якушев напомнил, что содействие бюджетникам в решении жилищных вопросов является важным социальным обязательством для органов власти.
«Если в двух крупнейших городах региона эффективно работает программа предоставления жилищных субсидий, то в других муниципальных образованиях мы продолжим практику покупки служебного жилья за счет бюджетных средств», - отметил глава области. В данном случае квартиры приобретут для бюджетников Казанского, Тюменского и Ялуторовского районов.
Распоряжения стали действенным подтверждением мнения главы региона о необходимости повышать престиж таких профессий как учитель, которое он высказал в эфире программы «Прямой разговор с Владимиром Якушевым». Губернатор тогда обозначил предпринимаемые в этом направлении шаги.
«Согласно указу президента, среднюю заработную плату учителя с 1 января 2013 года должны приравнять к средней по региону — это будет около 28 тысяч рублей. Кто-то будет получать меньше, кто-то больше — это зависит от нагрузки. Второе, мы запустили программу «Квартира для бюджетника», благодаря которой учителя могут получить жилье. Пока там есть определенные ограничения по стажу (10 лет), но мы будем двигаться к тому, чтобы снижать этот порог, и со временем квартиры будут получать те, чей стаж работы в бюджетной сфере гораздо меньше», - подчеркнул Владимир Якушев.