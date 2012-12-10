Область купит жилье бюджетникам

«Согласно указу президента, среднюю заработную плату учителя с 1 января 2013 года должны приравнять к средней по региону — это будет около 28 тысяч рублей. Кто-то будет получать меньше, кто-то больше — это зависит от нагрузки. Второе, мы запустили программу «Квартира для бюджетника», благодаря которой учителя могут получить жилье. Пока там есть определенные ограничения по стажу (10 лет), но мы будем двигаться к тому, чтобы снижать этот порог, и со временем квартиры будут получать те, чей стаж работы в бюджетной сфере гораздо меньше», - подчеркнул Владимир Якушев.