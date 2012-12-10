Дольщики Комарово готовятся к пикету

Организатором пикета выступает РОО «Обманутые дольщики «Комарово». По ожиданиям организаторов из примерно 70 недовольных делами поселка участников строительства заявлены 30. «Мы постараемся не выйти за рамки заявленного числа, так как знаем, что это незаконно», - прокомментировала одна из организаторов пикета. «С 2007 года мы воюем с властями, а с 2009 образовали рабочую группу. Может, пикет сразу не изменит ситуацию, но выхода нет, за нами наши семьи», - говорит она.
Инвесторы, считающие себя обманутыми, хотят привлечь внимание к проблеме неплатежеспособности Областного Фонда жилищного строительства, невозможности несения гарантийных обязательств, неисполнения судебных решений, невозможности окончания благоустройства, завершения строительства, оформления и передачи сетей в «Комарово» городу. Об этом они сообщают в информации, отправленной в СМИ. Напомним, дольщики Комарово уже не первый раз примут участие в подобных акциях.
Участники пикета уже готовят плакаты с провоцирующими надписями, сообщают организаторы.
Пикет, разрешение на проведение которого уже получено от администрации города Тюмени, состоится 13 декабря 2012 г., на Центральной площади г. Тюмени, у памятника В. И. Ленину, с 12-45 до 14-15.