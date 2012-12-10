Дольщики Комарово готовятся к пикету

Организатором пикета выступает РОО «Обманутые дольщики «Комарово». По ожиданиям организаторов из примерно 70 недовольных делами поселка участников строительства заявлены 30. «Мы постараемся не выйти за рамки заявленного числа, так как знаем, что это незаконно», - прокомментировала одна из организаторов пикета. «С 2007 года мы воюем с властями, а с 2009 образовали рабочую группу. Может, пикет сразу не изменит ситуацию, но выхода нет, за нами наши семьи», - говорит она.