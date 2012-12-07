Застройщик жилого комплекса задолжал налоговой почти 30 млн рублей

Как поясняет Управление федеральной налоговой службы, такие схемы выявляются в результате проверок. Закрытое акционерное общество при застройке крупного проекта – жилого комплекса в центре областной столицы – оформила отношения с организацией, которая, как оказалось, не имела ни имущества, ни транспорта, ни персонала для выполнения строительно-монтажных работ. Все это инспекторы выяснили в процессе допросов свидетелей, анализа движения денежных средств на счетах участников схемы в банках и даже почерковедческой экспертизы.