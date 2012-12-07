Застройщик жилого комплекса задолжал налоговой почти 30 млн рублей

Застройщик нанял для работ на тюменской стройке недобросовестную компанию без имущества и средств, руководитель которой даже не знал о своей должности. Строительная компания задолжала налоговой почти 30 млн рублей.
Как поясняет Управление федеральной налоговой службы, такие схемы выявляются в результате проверок. Закрытое акционерное общество при застройке крупного проекта – жилого комплекса в центре областной столицы – оформила отношения с организацией, которая, как оказалось, не имела ни имущества, ни транспорта, ни персонала для выполнения строительно-монтажных работ. Все это инспекторы выяснили в процессе допросов свидетелей, анализа движения денежных средств на счетах участников схемы в банках и даже почерковедческой экспертизы.
Примечательно, что гражданин, указанный в качестве руководителя подставного ООО, даже не подозревал о том факте, что на его имя в Екатеринбурге была оформлена компания. Анализируя документы, инспекторы обнаружили факт перевода денежных средств, поступивших от застройщика контрагенту, другим таким же «фирмам-призракам», которые, впрочем, смело эти денежные средства обналичивали.
В результате преступной схемы бюджет недополучил почти 23 миллиона рублей налоговых платежей. Еще 6 миллионов рублей приходится на пени и штрафы.
Материалы выездной проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ.
В отношении руководителя ЗАО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ за неуплату налогов в особо крупном размере. Совершение такого серьезного преступления карается наказанием вплоть до лишения свободы на срок до шести лет, а срок давности уголовного преследования по преступлениям данной категории – десять лет.