Список претендентов на жилищное субсидирование расширился

Соответствующие поправки в областной закон«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета» приняты сегодня на очередном заседании комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. Высказался «против» нововведения лишь заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Селюков. По его мнению, открытые акционерные общества созданы для получения прибыли, то есть самостоятельно могут обеспечивать своих сотрудников жильем. «Неправомерно сравнивать работников, которые работают в бизнесе и бюджетников. Кроме того, мы ни на копейку не увеличиваем сумму средств, заложенных на эти льготы», - отметил Селюков.
Однако инициаторы законопроекта пояснили, что поправки вносятся для того, чтобы включить в число получателей субсидии работников МСЧ «Нефтяник». Доля бесплатных услуг, которые больница оказывает населению, превышает 40%. Вице-губернатор Сергей Сарычев заверил, что больше ни одно немуниципальное предприятие на субсидии претендовать не сможет.
Напомним, программа стартовала в регионе в 2011 году. С июня в документ были внесены поправки, разрешающие участникам программы приобретать объекты долевого строительства. По информации Главного управления строительства, с начала действия программы 1525 бюджетников улучшили свои жилищные условия. В списках программы 2012 года всего 792 участника, из которых 602 – в Тюмени и 190 – в Тобольске.