Список претендентов на жилищное субсидирование расширился

Соответствующие поправки в областной закон«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета» приняты сегодня на очередном заседании комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. Высказался «против» нововведения лишь заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Селюков. По его мнению, открытые акционерные общества созданы для получения прибыли, то есть самостоятельно могут обеспечивать своих сотрудников жильем. «Неправомерно сравнивать работников, которые работают в бизнесе и бюджетников. Кроме того, мы ни на копейку не увеличиваем сумму средств, заложенных на эти льготы», - отметил Селюков.