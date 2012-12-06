Следователи ищут «обманутых дольщиков» «ИФСК «Домостроитель»

После размещения информации о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ОАО «ИФСК «Домостроитель», обманувших 7 дольщиков, число пострадавших увеличилось. Теперь их 11 человек.
Как сообщалось ранее, ОАО «ИФСК «Домостроитель» заключал с гражданами договоры участия в долевом строительстве на квартиры в жилом многоквартирном доме по улице Льва Толстого, 65 в г. Тюмени. Однако у данного акционерного общества не было ни земельного участка в собственности либо аренде, ни разрешения на строительство жилого многоквартирного дома по вышеуказанному адресу. Но не обещанных квартир, не своих денег дольщики так и не увидели: гендиректор «ИФСК «Домостроитель», не исполнив своих обязательств, похитил привлеченные средства граждан, общая сумма которых составила более 3 миллионов рублей.
Благодаря средствам массовой информации за прошедшие 4 недели список потерпевших пополнился еще четырьмя гражданами, на сегодняшний день количество пострадавших от действий этой фирмы – 11 человек, среди них есть и жители северных городов области.
Однако следствие располагает информацией, что потерпевших гораздо больше, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Если вы или ваши родственники, знакомые, коллеги также стали жертвами нечистых на руку сотрудников ОАО «ИФСК «Домостроитель», обращайтесь в следственную часть Следственного управления УМВД России по Тюменской области, которая располагается по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5, либо по телефону 79-47-15. Не дайте избежать виновным заслуженного наказания.