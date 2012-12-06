Следователи ищут «обманутых дольщиков» «ИФСК «Домостроитель»

Как сообщалось ранее, ОАО «ИФСК «Домостроитель» заключал с гражданами договоры участия в долевом строительстве на квартиры в жилом многоквартирном доме по улице Льва Толстого, 65 в г. Тюмени. Однако у данного акционерного общества не было ни земельного участка в собственности либо аренде, ни разрешения на строительство жилого многоквартирного дома по вышеуказанному адресу. Но не обещанных квартир, не своих денег дольщики так и не увидели: гендиректор «ИФСК «Домостроитель», не исполнив своих обязательств, похитил привлеченные средства граждан, общая сумма которых составила более 3 миллионов рублей.