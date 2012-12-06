К участию в «Молодой семье»-2013 готовимся в декабре

Напомним, что РАН «Этажи» предлагает услуги по сбору документов для участия в «Молодой семье»: «Все клиенты, которым мы помогали со сбором документов на 2013 год, были внесены в списки участников - говорит Алевтина Плотникова. - Эта услуга особенно удобна тем, у которых нет времени, а зачастую и просто физических сил, чтобы ходить по инстанциям, собирать документы, стоять в очередях. Работа с компанией экономит не только время, но и деньги - ряд банков предоставляет нашим клиентам скидки в виде снижения процентной ставки и сокращения или отмены комиссии».