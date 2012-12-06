К участию в «Молодой семье»-2013 готовимся в декабре

Госпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» продолжает свое действие в Тюменском регионе. Местные риелторы готовы оказать поддержку и помощь потенциальным участникам программы, приглашают их на День открытых дверей для молодых семей.
Мероприятие состоится 8 декабря в офисе регионального агентства недвижимости «Этажи». С 11 до 12 часов и с 14 до 15 часов здесь пройдут семинары «Как стать участником?», который проведет Алевтина Плотникова, заместитель директора РАН «Этажи» по работе с соцпрограммами. Будут оговорены условия участия, документы, которые нужно собрать и сроки их подачи. Каждый гость сможет задать свои вопросы и получить совет специалиста по проблемным ситуациям. А те, кто хочет подобрать квартиру и оптимальную ипотечную программу, могут обратиться к специалистам по недвижимости, юристам и ипотечным брокерам, которые дадут нужную консультацию бесплатно.
Напомним, что РАН «Этажи» предлагает услуги по сбору документов для участия в «Молодой семье»: «Все клиенты, которым мы помогали со сбором документов на 2013 год, были внесены в списки участников - говорит Алевтина Плотникова. - Эта услуга особенно удобна тем, у которых нет времени, а зачастую и просто физических сил, чтобы ходить по инстанциям, собирать документы, стоять в очередях. Работа с компанией экономит не только время, но и деньги - ряд банков предоставляет нашим клиентам скидки в виде снижения процентной ставки и сокращения или отмены комиссии».
День открытых дверей пройдет в офисе РАН «Этажи» на ул. Ленина, 38/1, 5-й этаж. Приходите!
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