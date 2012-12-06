nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

К участию в «Молодой семье»-2013 готовимся в декабре

6 декабря 2012, 13:03
Госпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» продолжает действовать в Тюменском регионе. Риелторы готовы оказать помощь потенциальным участникам программы, приглашают их на День открытых дверей для молодых семей.

Госпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» продолжает свое действие в Тюменском регионе. Местные риелторы готовы оказать поддержку и помощь потенциальным участникам программы, приглашают их на День открытых дверей для молодых семей.

Мероприятие состоится 8 декабря в офисе регионального агентства недвижимости «Этажи». С 11 до 12 часов и с 14 до 15 часов здесь пройдут семинары «Как стать участником?», который проведет Алевтина Плотникова, заместитель директора РАН «Этажи» по работе с соцпрограммами. Будут оговорены условия участия, документы, которые нужно собрать и сроки их подачи. Каждый гость сможет задать свои вопросы и получить совет специалиста по проблемным ситуациям. А те, кто хочет подобрать квартиру и оптимальную ипотечную программу, могут обратиться к специалистам по недвижимости, юристам и ипотечным брокерам, которые дадут нужную консультацию бесплатно.

Напомним, что РАН «Этажи» предлагает услуги по сбору документов для участия в «Молодой семье»: «Все клиенты, которым мы помогали со сбором документов на 2013 год, были внесены в списки участников - говорит Алевтина Плотникова. - Эта услуга особенно удобна тем, у которых нет времени, а зачастую и просто физических сил, чтобы ходить по инстанциям, собирать документы, стоять в очередях. Работа с компанией экономит не только время, но и деньги - ряд банков предоставляет нашим клиентам скидки в виде снижения процентной ставки и сокращения или отмены комиссии».

День открытых дверей пройдет в офисе РАН «Этажи» на ул. Ленина, 38/1, 5-й этаж. Приходите!

На правах рекламы

#Новости#Молодая семья#Этажи#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25