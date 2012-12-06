ДК «Нефтяник» пока реконструировать некому

Уже сданы в эксплуатацию такие крупные объекты, как дом культуры в селе Вагай Вагайского района, спортивный комплекс в Заводоуковске, подстанция скорой медицинской помощи в Тюмени, патологоанатомический корпус ГЛПУ ТО «Областная больница № 3» в Тобольске, вторая очередь строительства областного онкологического центра в Тюмени и другие. До конца года будут введены в эксплуатацию детский сад на 190 мест в поселке Винзили Тюменского района, здание автостанции в селе Б.Сорокино, 3 очередь спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» в Тюмени и другие объекты, информирует управление строительства области.