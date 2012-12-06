ДК «Нефтяник» пока реконструировать некому

Об этом рассказал сегодня на очередном заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.
«В 2012 году на строительство и реконструкцию объектов в Тюменской области, включая автономные округа, предусмотрено 19 млрд 725,5 млн рублей, — сообщил начальник ГУС ТО. — Из них на строительство и реконструкцию объектов юга Тюменской области было выделено 6 млрд 703 млн рублей».
Уже сданы в эксплуатацию такие крупные объекты, как дом культуры в селе Вагай Вагайского района, спортивный комплекс в Заводоуковске, подстанция скорой медицинской помощи в Тюмени, патологоанатомический корпус ГЛПУ ТО «Областная больница № 3» в Тобольске, вторая очередь строительства областного онкологического центра в Тюмени и другие. До конца года будут введены в эксплуатацию детский сад на 190 мест в поселке Винзили Тюменского района, здание автостанции в селе Б.Сорокино, 3 очередь спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» в Тюмени и другие объекты, информирует управление строительства области.
В целом выполнение годового плана по финансированию объектов, строящихся за счет средств областного бюджета, ожидается на уровне 81%. При этом завершение нескольких объектов, ввод в эксплуатацию которых был запланирован на 2012 год, по ряду объективных причин перенесено на 2013 год.
Например, ввод в эксплуатацию Областного морфологического центра был перенесен в связи с необходимостью корректировки проектной документации. Часть из заложенного в проект оборудования снята с производства, теперь необходима доукомплектовка медучреждения.
«Сложной остается ситуация по Дворцу культуры „Нефтяник“, — сообщил Сергей Шустов. — Подрядная организация, занимавшаяся его реконструкцией, ушла в банкротство. Сейчас идет судебное расторжение контракта. Когда эта процедура будет официально завершена, объект, в соответствии с законодательством, будет снова выставлен на аукцион».
Напомним, ДК был закрыт на реконструкцию в 2006 году. По информации разных источников, первые полтора года ушли на проведение изыскательских работ, составление проектно-сметной документации и демонтаж старых конструкций. Непосредственно к строительным работам приступили в начале 2008 года. «Нефтяник» планировали превратить в настоящий дворец с залами-трансформерами, красивой прилегающей территорией, но пока здание так и остается только на картинках.