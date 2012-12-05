В России составят реестр «обманутых дольщиков»

4) процессы строительства по заключению уполномоченных органов не соответствуют требованиям технических регламентов, проектной документации, иным обязательным требованиям, а также техническим условиям подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 5) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";