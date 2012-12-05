В России составят реестр «обманутых дольщиков»

Пока в России нет перечня дольщиков, которые пострадали от нерадивых застройщиков. В каждом регионе этот список составляется на усмотрение местных властей. Госстрой по поручению Минрегиона разработал критерии включения граждан в реестр «обманутых дольщиков».
Предложения уже направлены в Минфин, который, как планируется, станет единым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять госрегулирование в области долевого строительства в России, сообщает minregion.ru.
Госстроем подготовлен перечень из шести критериев. Так, включению в реестр «обманутых дольщиков» подлежат граждане-участники долевого строительства, если в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, права на который гражданин подтвердил в судебном порядке, установлено одно из следующих обстоятельств:
1) наличие установленных в судебном порядке обстоятельств, свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан гражданам и (или) иным лицам;
2) застройщик дважды в течение года не представил в установленный срок ежеквартальную отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства;
3) застройщик просрочил более чем на три месяца исполнение обязательств по договорам, заключенным с гражданами и (или) иными лицами, чьи денежные средства привлечены для осуществления строительства;
4) процессы строительства по заключению уполномоченных органов не соответствуют требованиям технических регламентов, проектной документации, иным обязательным требованиям, а также техническим условиям подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 5) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
6) возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования (создания, реорганизации) или факту незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) инвестора, осуществляющего инвестиционную деятельность по строительству и не исполнившего обязательства по инвестиционному контракту с застройщиком.
Предложения Минрегиона и подведомственного ему Госстроя будут рассмотрены в рамках утверждения соответствующего постановления Правительства РФ.
Напомним, в Тюменской области проблему дольщиков и долгостроев успешно решают. С начала 2010 года число проблемных строек сократилось с 67 до 16. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 5 долгостроев – значит, число «обманутых дольщиков» в области сократится и, быть может, исчезнет совсем.