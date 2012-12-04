Тюменская область готовится к единому налогообложению

Кадастровая оценка сегодня практически равна рыночной стоимости, но она может отличаться, сообщил на Форуме недвижимости начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Головкин.
«Для выполнения поручения правительства РФ о переходе на единое налогообложение земли и недвижимости в области выполнены работы в этом году по определению кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, квартир. Кадастровая стоимость утверждена постановлением правительства 3 октября. Сведения внесены в кадастр в октябре и будут применяться для налогообложения тогда, когда все это будет доработано в законодательстве», - рассказал специалист. С его слов, в Тюменской области имеются все предпосылки для успешного выполнения поручения Правительства Российской Федерации о переходе на единое налогообложение объектов недвижимости.
«На сегодняшний день проведены работы по актуализации кадастровой стоимости садоводческих обществ, земель особо охраняемых территорий, земель промышленности и сельхозназначения (последние два применяться для налогообложения будут со следующего года)», - сказал Игорь Головкин. А вот, начатые в прошлом году работы по актуализации сведений земель населенных пунктов должны были быть готовы еще к 30 ноября прошлого года, но до сих пор этого не случилось. Каждый раз подрядчик представляет разные результаты, требующие корректировки: садовая земля получается дороже, чем ИЖС; разница получается в стоимости квадратного метра от 30-50-130 рублей по городу Тюмени; цены в Заводоуковске дороже чем в Ишиме, Ялуторовске, Тобольске и т.д., - такие примеры привел представитель Росреестра. «Профессиональных оценщиков нет – с ними беда. Объяснить простому жителю, почему его сосед при условии одинаковой площади платит налог меньше, нереально. Необходимо выровнять всю эту информацию, чтобы в итоге мы все потом не платили неправильный налог», - сказал он.
Что касается ставок, то Игорь Васильевич считает, что они еще будут доработаны.
Он также напомнил, что сегодня законодательство оценочной деятельности позволяет в досудебном порядке оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости, правда не всех, а тех, договоры на проведение кадастровой оценки которых были заключены с 1 января 2011 года. Под оспаривание попадают земли сельзохназначения и объекты капитального строительства.