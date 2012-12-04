Тюменская область готовится к единому налогообложению

«На сегодняшний день проведены работы по актуализации кадастровой стоимости садоводческих обществ, земель особо охраняемых территорий, земель промышленности и сельхозназначения (последние два применяться для налогообложения будут со следующего года)», - сказал Игорь Головкин. А вот, начатые в прошлом году работы по актуализации сведений земель населенных пунктов должны были быть готовы еще к 30 ноября прошлого года, но до сих пор этого не случилось. Каждый раз подрядчик представляет разные результаты, требующие корректировки: садовая земля получается дороже, чем ИЖС; разница получается в стоимости квадратного метра от 30-50-130 рублей по городу Тюмени; цены в Заводоуковске дороже чем в Ишиме, Ялуторовске, Тобольске и т.д., - такие примеры привел представитель Росреестра. «Профессиональных оценщиков нет – с ними беда. Объяснить простому жителю, почему его сосед при условии одинаковой площади платит налог меньше, нереально. Необходимо выровнять всю эту информацию, чтобы в итоге мы все потом не платили неправильный налог», - сказал он.