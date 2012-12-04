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Тюменская область готовится к единому налогообложению

4 декабря 2012, 15:11
Чтобы перейти на единое налогообложение, предусмотренное федеральными законами, в Тюменской области за счет средств федерального бюджета выполнены работы по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости.

Кадастровая оценка сегодня практически равна рыночной стоимости, но она может отличаться, сообщил на Форуме недвижимости начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Головкин.

«Для выполнения поручения правительства РФ о переходе на единое налогообложение земли и недвижимости в области выполнены работы в этом году по определению кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, квартир. Кадастровая стоимость утверждена постановлением правительства 3 октября. Сведения внесены в кадастр в октябре и будут применяться для налогообложения тогда, когда все это будет доработано в законодательстве», - рассказал специалист. С его слов, в Тюменской области имеются все предпосылки для успешного выполнения поручения Правительства Российской Федерации о переходе на единое налогообложение объектов недвижимости.

«На сегодняшний день проведены работы по актуализации кадастровой стоимости садоводческих обществ, земель особо охраняемых территорий, земель промышленности и сельхозназначения (последние два применяться для налогообложения будут со следующего года)», - сказал Игорь Головкин. А вот, начатые в прошлом году работы по актуализации сведений земель населенных пунктов должны были быть готовы еще к 30 ноября прошлого года, но до сих пор этого не случилось. Каждый раз подрядчик представляет разные результаты, требующие корректировки: садовая земля получается дороже, чем ИЖС; разница получается в стоимости квадратного метра от 30-50-130 рублей по городу Тюмени; цены в Заводоуковске дороже чем в Ишиме, Ялуторовске, Тобольске и т.д., - такие примеры привел представитель Росреестра. «Профессиональных оценщиков нет – с ними беда. Объяснить простому жителю, почему его сосед при условии одинаковой площади платит налог меньше, нереально. Необходимо выровнять всю эту информацию, чтобы в итоге мы все потом не платили неправильный налог», - сказал он.

Что касается ставок, то Игорь Васильевич считает, что они еще будут доработаны.

Он также напомнил, что сегодня законодательство оценочной деятельности позволяет в досудебном порядке оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости, правда не всех, а тех, договоры на проведение кадастровой оценки которых были заключены с 1 января 2011 года. Под оспаривание попадают земли сельзохназначения и объекты капитального строительства.

#Новости#Налоги#Тюменский росреестр#Земельное законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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