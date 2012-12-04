nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новое пространство для жизни в ЖК «Новый мыс»

4 декабря 2012, 14:50
«Меридиан Констракшн» приглашает гостей в демонстрационную квартиру-студию.

«Меридиан Констракшн» приглашает гостей в демонстрационную квартиру-студию.

«Уют создается улыбкой хозяйки», - есть такое крылатое выражение. Все же дополним… «а также проектом застройщика и руками дизайнера», поскольку от этих двух факторов зависит многое. Например, выделенное пространство для гардеробной добавит практичности в каждый день вашей жизни, а дизайнерское решение, выполненное специально «под планировку» с учетом современных тенденций, подарит теплоту и гармонию…

Жилой квартал «Новый Мыс»: динамичная стройка

Компания «Меридиан Констракшн» начала строительство квартала «Новый Мыс» в январе 2012 года. За одиннадцать месяцев года квартал, состоящий из 5-ти домов, уже приобрел свои очертания. Общую строительную готовность квартала можно оценить в 55% - три дома первой очереди готовы на 83%, два дома второй очереди – на 25%. Кладка кирпича в ГП-3 уже выполнена, в двух оставшихся домах первой очереди - подходит к завершению.

Ассортимент уютных квартир

В домах квартала каждый покупатель найдет свой вариант уютной квартиры – здесь представлены квартиры-студии, 1,2,3-х комнатные квартиры площадью от 21 до 70 квадратных метров. Особое внимание архитекторы проекта уделили эргономике – организации пространства: в квартирах функционален каждый квадратный метр. Даже в квартирах небольшой площади все тщательно продумано для того, чтобы организовать здесь впоследствии уютное и удобное пространство для жизни.

Квартира-студия: модно, удобно, доступно!

Все те, кто интересуется квартирами в ЖК «Новый Мыс», смогут побывать в демонстрационном офисе, расположенном рядом со строительной площадкой и посмотреть квартиры в черновой и чистовой отделках, а также побывать в атмосфере уже созданного уюта в меблированной квартире-студии! «Здесь реализован стиль «современный прованс», - рассказывает тюменский дизайнер-декоратор Анжела Гарабажий, – «свежие» и «спокойные» белые и светло-зеленые тона, много уютного текстиля, изящная мебель. Основные для жизни любого человека зоны:столовая, гостиная, спальня тщательно продуманы: есть полноценная кухня и комфортная территория для отдыха и приема гостей. Отдельного внимания заслуживают просторная гардеробная и встроенный шкаф-купе! Сегодня данная квартира-студия на первом этаже дома ГП-2 украшена новогодним декором, поэтому всех, кто хочет создать для себя праздничное настроение, ждем в гости!

Стоит добавить, что квартиры-студии стали популярны а Европе и Америке еще 100 лет назад. Владельцы такого жилья ценят возможность организовать пространство по своему вкусу и желанию. Ввиду доступности данного формата жилья квартира-студия сможет стать отличной возможностью для самостоятельной жизни современной семьи, а ипотека и рассрочка сделают эту покупку еще доступнее! Все предложения тюменского застройщика, создающего новое, интересное пространство для жизни, можно посмотреть на сайте www.meridian72.ru.

На правах рекламы

Проектная декларация размещена на сайте www.meridian72.ru.

#Новости#Жк новый мыс#Новостройки тюмени#Галерея традиционных промыслов и ремесел#Меридиан констракшн#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25