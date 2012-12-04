Новое пространство для жизни в ЖК «Новый мыс»

Все те, кто интересуется квартирами в ЖК «Новый Мыс», смогут побывать в демонстрационном офисе, расположенном рядом со строительной площадкой и посмотреть квартиры в черновой и чистовой отделках, а также побывать в атмосфере уже созданного уюта в меблированной квартире-студии! «Здесь реализован стиль «современный прованс», - рассказывает тюменский дизайнер-декоратор Анжела Гарабажий, – «свежие» и «спокойные» белые и светло-зеленые тона, много уютного текстиля, изящная мебель. Основные для жизни любого человека зоны:столовая, гостиная, спальня тщательно продуманы: есть полноценная кухня и комфортная территория для отдыха и приема гостей. Отдельного внимания заслуживают просторная гардеробная и встроенный шкаф-купе! Сегодня данная квартира-студия на первом этаже дома ГП-2 украшена новогодним декором, поэтому всех, кто хочет создать для себя праздничное настроение, ждем в гости!