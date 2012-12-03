Знай границы своего участка, чтобы сосед не завладел твоими метрами

«Благодаря» кадастровым ошибкам прошлых лет, владельцам земельных участков в давно сформированных поселках необходимо как можно быстрее провести межевание, иначе можно лишиться своих «земельных» метров.
Как рассказал на Форуме недвижимости-2012 замгендиректора ООО «Земля» Сергей Бетехтин, есть два варианта формирования земельного участка: в уже сложившихся поселках и деревнях и в новой нарезке. Если в новых нарезках проблем, как таковых, нет - там формирование происходит в границах одного большого участка путем деления на более мелкие с оформлением определенных зон (земель общего пользования, участков под магазины и т.д.) чаще одним кадастровым инженером и по современным технологиям. А вот участки, так называемой нарезки старой, таят в себе недочеты и даже грубые кадастровые ошибки: различные наложения границ участков, как смежных, так и границ самого поселка.
Специлист отметил, что в этом году на кадастровой карте района появились границы муниципальных округов - по территории каждого поселения утверждена его граница. При этом в кадастре недвижимости возникли такие ошибки, как пересечение границ муниципальных районов и образований с границами существующих земельных участков. По земельному законодательству такое наложение не допускается. Когда правообладатель земельного участка решит, например, продать, разделить или сделать еще что-то с таким участком, то ему придется делать работу по уточнению этой ошибки, для чего обращаться в администрацию МО с заявлением об уточнении границ. Дело о корректировании границ может даже дойти до суда. Оформление участков при желании разделить или объединить их обычно занимает месяц, но при выявлении пересечений со смежными участками и другими границами, операции могут быть значительно затянуты.
Участники Форума недвижимости массово согласились, что проблема наложения границ при межевании возникает, причем нередко. «Есть целое общество под Тюменью, где площади значительно не совпадают. По документам у всех 8 соток, начинаем межевать – у всех по 6,43. Теперь судимся», - привел пример представитель РАН «Этажи» Антон Сауков.
Случается, что кадастровый инженер сделал межевание с низким качеством. Люди все живут 10 лет и не знают, что их баня стоит по факту на соседнем участке, рассказал Сергей Бетехтин. А когда начинает сосед свой участок продавать или делить, он вызывает кадастровых инженеров, которые запрашивают актуальные сведения из кадастра, делают вынос этого участка и оказывается, что у них стоит чужая баня, начинаются выяснения отношения, споры и скандалы. Хорошо, когда межевание вообще есть, а многие живут без него, но с уверенностью о том, что свидетельство о собственности, где прописана площадь участка, дает им полную свободу действий. «Но, если границы участка не установлена в соответствии с законодательством и в кадастровом паспорте такой записи нет, то твой участок существует декларативно, но где эта площадь по факту находится, этого законодателем не установлено. Есть улица, но площадь может не совпадать», - уточнил он.
Важно сделать межевание на своей улице первым, иначе, как считает специалист, последнему «замежевавшемуся» достанется лишь оставшийся кусочек площади между размежеванными участками соседей. Как говорится, кто первый встал – того и тапки. А покупателям земельных участков важно выбирать территории с уже установленными границами и соответствующей записью в документах.