Знай границы своего участка, чтобы сосед не завладел твоими метрами

Случается, что кадастровый инженер сделал межевание с низким качеством. Люди все живут 10 лет и не знают, что их баня стоит по факту на соседнем участке, рассказал Сергей Бетехтин. А когда начинает сосед свой участок продавать или делить, он вызывает кадастровых инженеров, которые запрашивают актуальные сведения из кадастра, делают вынос этого участка и оказывается, что у них стоит чужая баня, начинаются выяснения отношения, споры и скандалы. Хорошо, когда межевание вообще есть, а многие живут без него, но с уверенностью о том, что свидетельство о собственности, где прописана площадь участка, дает им полную свободу действий. «Но, если границы участка не установлена в соответствии с законодательством и в кадастровом паспорте такой записи нет, то твой участок существует декларативно, но где эта площадь по факту находится, этого законодателем не установлено. Есть улица, но площадь может не совпадать», - уточнил он.