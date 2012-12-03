«Поревит» по-новогоднему - выгода покупателю

С 03 по 31 декабря 2012 при покупке ЭКО блока (СБС 1-250 или СБС 1-125) в офисах продаж «Поревит» в Тюмени и Ялуторовске на сумму 100 000 рублей и более (с НДС) ему предоставляются в подарок полные проекты домов в силикатном и газобетонном исполнении на выбор: