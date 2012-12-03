«Поревит» по-новогоднему - выгода покупателю

Новогоднее предложение от «Поревит»: выгода на строительстве, проект дома в подарок и бесплатное хранение стройматериала до лета!
С 03 по 31 декабря 2012 при покупке ЭКО блока (СБС 1-250 или СБС 1-125) в офисах продаж «Поревит» в Тюмени и Ялуторовске на сумму 100 000 рублей и более (с НДС) ему предоставляются в подарок полные проекты домов в силикатном и газобетонном исполнении на выбор:
- бесплатное хранение до 31 мая 2013
- скидку 10% на сопутствующие материалы для возведения стен: кладочные смеси, инструмент для работы со стеновыми материалами, грунтовка, утеплители.
Главное достоинство ЭКО-блока: это высокое качество стен + снижение затрат. Суть технологии в том, что благодаря высочайшей прочности (кладка из силикатного блока на 60% прочнее кирпичной) можно значительно снизить расход стенового материала на дом. В частности затраты на 1 кв.м. стены «под ключ» из ЭКО-блока на 15% ниже стены из керамзитобетонного блока.
Другие достоинства:
• Экологичность. Блок состоит только из песка и извести. Индекс естественной радиоактивности в 9 раз ниже допустимой нормы!
• Легкость строительства: точная геометрия (отклонение не более 1 мм) + пазогребневая система позволяет быстро построить дом даже непрофессионалу. Дом собирается как конструктор Лего.
• Не требуется армирование
Дополнительные подробности можно получить по телефону (3452) 500-605 Торопитесь! Пока продукция есть в наличии! Грядущий строительный сезон будет горячим!
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