Детский сад на Северной с опозданием открыл двери детям

Детский сад оснащен современным оборудованием, как игровым, так и развивающим. Здесь есть интерактивная доска, мультимедийная техника, тактильные дорожки, сенсорные панели, световые игровые столы для рисования песком, спортивные уголки, балансиры, оборудование для профилактики плоскостопия и нарушений осанки. Это особенно необходимо, учитывая, что детский сад №14 позиционирует себя как дошкольное учреждение с приоритетным осуществлением физического развития детей. Технологическое оборудование пищеблока, где установлен пароконвектомат, позволяет готовить всю пищу на пару, для максимального сохранения витаминов в продуктах. В буфетных, которые есть в каждой группе, установлены приборы для подогрева воды, посудомоечные машины и раздатчики питьевой воды, сообщает пресс-служба главы региона.