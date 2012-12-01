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Детский сад на Северной с опозданием открыл двери детям

1 декабря 2012, 11:15
Детский сад на улице Северной, 4 в областном центре принял под свое крыло юных тюменцев. Отремонтированное здание сдали позже намеченного срока.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев торжественно поздравил с новосельем юных воспитанников, их воспитателей и родителей.

«Мы продолжаем программу по строительству новых, а также реконструкции и возвращения в систему образования дошкольных учреждений, которые по разным причинам в прошлом были выведены из нее. Когда идет проектирование объекта и ремонт, не всегда динамика этого процесса заметна горожанам. А это огромный труд большого числа людей. И результат его по-настоящему становится виден, когда новое учреждение торжественно открывает двери», - сказал губернатор.

Еще 210 маленьких тюменцев стали воспитанниками современного дошкольного учреждения. В детском саду разместилось семь групп, две из них ясельные, что особенно важно для тюменцев.

Детский сад оснащен современным оборудованием, как игровым, так и развивающим. Здесь есть интерактивная доска, мультимедийная техника, тактильные дорожки, сенсорные панели, световые игровые столы для рисования песком, спортивные уголки, балансиры, оборудование для профилактики плоскостопия и нарушений осанки. Это особенно необходимо, учитывая, что детский сад №14 позиционирует себя как дошкольное учреждение с приоритетным осуществлением физического развития детей. Технологическое оборудование пищеблока, где установлен пароконвектомат, позволяет готовить всю пищу на пару, для максимального сохранения витаминов в продуктах. В буфетных, которые есть в каждой группе, установлены приборы для подогрева воды, посудомоечные машины и раздатчики питьевой воды, сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор отметил, что в Тюмени до конца первого квартала 2013 года планируется открыть еще 5 дошкольных учреждений, а значит еще тысяча маленьких тюменцев сможет посещать современные, красивые и уютные детские сады.

Глава администрации Тюмени Александр Моор добавил, что накануне Нового года в областной столице после глобальной реконструкции откроется еще одно дошкольное учреждение. Кроме того, уже спланирована работа по капитальному ремонту некогда бывших детских садов на предстоящий год, среди этого списка и здание бывшего родильного дома №2 на Мурманской.

Напомним, на последнем заседании постоянной комиссии по градостроительству депутаты гордумы обсуждали, что в нескольких детских садах областного центра затягиваются ремонтные работы. Сад на Северной, 4 – был в числе таковых: работы здесь должны были быть выполнены до 30 октября 2012 года. В адрес подрядчика направлена претензия.

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