«Поревит» и строительная наука идут вперед рука об руку

В рамках Соглашения университет будет проводить комплекс научно-технических исследований, направленных на улучшение и совершенствование технологии производства стеновых материалов «Поревит», выработке рекомендаций по новым производственным решениям, а завод, в свою очередь, будет оказывать поддержку в обучении, подготовке и повышения квалификации студентов-строителей, выпускаемых ТюмГАСУ. ТюмГАСУ активно сотрудничает с ведущими предприятиями строительной отрасли, потому что производство качественных строительных материалов не возможно без основательной научной поддержки. Здесь университет, обладая богатым научным опытом, является проводником эффективных строительных технологий.