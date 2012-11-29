«Поревит» и строительная наука идут вперед рука об руку

27 ноября 2012 года состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между Тюменским государственным архитектурно-строительным университетом, Заводом стеновых материалов «Поревит» (Ялуторовск) и официальным представителем завода - Торговым Домом «Поревит».
В рамках Соглашения университет будет проводить комплекс научно-технических исследований, направленных на улучшение и совершенствование технологии производства стеновых материалов «Поревит», выработке рекомендаций по новым производственным решениям, а завод, в свою очередь, будет оказывать поддержку в обучении, подготовке и повышения квалификации студентов-строителей, выпускаемых ТюмГАСУ. ТюмГАСУ активно сотрудничает с ведущими предприятиями строительной отрасли, потому что производство качественных строительных материалов не возможно без основательной научной поддержки. Здесь университет, обладая богатым научным опытом, является проводником эффективных строительных технологий.
Завод «Поревит» - образцовое высокотехнологичное предприятие тюменского строительного комплекса, и сотрудничество с ведущим строительным вузом поможет сделать настоящий прорыв в отрасли. Совместная программа будет насыщенной: это и участие специалистов завода в учебном процессе университета, организация учебных практик, лабораторных работ на базе предприятия и проведение силами учебного заведения научно-исследовательской деятельности выпускаемой заводом продукции и технологий строительства с ее применением. Например, прогрессивный метод строительства из пазогребневого силикатного блока «Поревит» скорее будет признан местными строителями, если ей будет оказана научно-техническая поддержка крупнейшего строительного вуза.
Конечной целью подобного сотрудничества является дальнейшее развитие строительной отрасли региона – повышение качества строительных материалов, совершенствование строительных технологий и подготовку высококвалифицированных кадров.
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