nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Мысу сносят дома

29 ноября 2012, 12:31
На Мысу продолжается отселение и снос многоквартирных жилых домов по улице Судоремонтной. Безусловно, площадка в будущем будет застраиваться новыми объектами, но что будет строиться на этом месте, пока неизвестно.

Как видно на фотографиях, некоторые дома уже отселены и полуразрушены. По уточненной в администрации города Тюмени информации, дома № 5, 6, 7 полностью отселены, ведется снос конструкций. В других зданиях еще решаются вопросы отселения, например, в доме №3 возникли сложности с поиском некоторых собственников жилья, у других жильцов неполный пакет документов и т.д. В домах 3 и 4 отселение идет за счет областных программ, а из домов №№ 5, 6, 7, 8, 9 – за счет региональных адресных программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилья.

«О том, что будет здесь построено, известно станет лишь после завершения работ по отселению и демонтажу объектов. Проекты застройки будут проходить процедуру публичных слушаний», - сообщила пресс-секретарь городской администрации Гульнара Сидоркина.

#Новости#Судоремонтная улица#Галерея традиционных промыслов и ремесел#Безопасность#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25