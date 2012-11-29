На Мысу сносят дома

Как видно на фотографиях, некоторые дома уже отселены и полуразрушены. По уточненной в администрации города Тюмени информации, дома № 5, 6, 7 полностью отселены, ведется снос конструкций. В других зданиях еще решаются вопросы отселения, например, в доме №3 возникли сложности с поиском некоторых собственников жилья, у других жильцов неполный пакет документов и т.д. В домах 3 и 4 отселение идет за счет областных программ, а из домов №№ 5, 6, 7, 8, 9 – за счет региональных адресных программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилья.