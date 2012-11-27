За затянутые ремонты в детсадах поплатятся подрядчики

Надзорный орган - Тюменское городское имущественное казначейство – направляет подрядчикам претензии.
«Контроль за сроками выполнения работ ведется. За каждым объектом закрепляется специалист, который курирует объект, организует выездные проверки», - рассказала на последнем заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы и.о. департамента имущественных отношений Юлия Решетникова. В случае выявления нарушений, специалисты направляют претензии в адрес подрядных организаций, руководствуясь регламентом.
Сейчас капитальный ремонт идет в 16 детских садах, по 19 объектам дошкольного образования выполняются работы по разработке проектно-сметной документации на ремонтные работы. «В целом картина благоприятная. Подрядчики работают. Но имеет место нарушение сроков работ», - отметила представитель департамента.
В качестве примера Юлия Николаевна привела детский сад № 14 на улице Северной, 4: работы здесь должны были быть выполнены по установленному сроку до 30 октября 2012 года, но фактически на эту дату объем выполненного составил 95%. 31 октября в адрес подрядчика направлено уведомление о нарушении срока. Также ремонты в д/с № 58 и 82 на Рижской, 57 и проезде Геологоразведчиков должны были завершиться 1 ноября 2012 года. Но объекты готовы на 98% и 90% соответственно. В адрес подрядных организаций также направлены претензии.
Согласно рекомендации тюменских депутатов, период рассмотрения вопросов о расторжении муниципальных контрактов на разработку документации и проведение работ по строительству, реконструкции и капремонту объектов муниципальной собственности, сроки по которым истекли, сократился. Изменениями в регламенте сроки претензионной работы сокращены с 3 до 2 месяцев, а сроки подготовки исковых заявлений с 15 до 10 рабочих дней. Мониторинг результатов проводимой заказчиками претензионно-исковой работы проводится ежеквартально.