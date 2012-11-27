За затянутые ремонты в детсадах поплатятся подрядчики

В качестве примера Юлия Николаевна привела детский сад № 14 на улице Северной, 4: работы здесь должны были быть выполнены по установленному сроку до 30 октября 2012 года, но фактически на эту дату объем выполненного составил 95%. 31 октября в адрес подрядчика направлено уведомление о нарушении срока. Также ремонты в д/с № 58 и 82 на Рижской, 57 и проезде Геологоразведчиков должны были завершиться 1 ноября 2012 года. Но объекты готовы на 98% и 90% соответственно. В адрес подрядных организаций также направлены претензии.