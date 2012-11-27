Компания «Меридиан Констракшн» завершила строительство ЖК «Современник»

Всего в составе жилого квартала «Современник» четыре 16-ти этажных дома – это 475 квартир. Первыми новоселами в конце 2011 г. стали дольщики жилых домов ГП-2 (сегодня это дом по ул. Муравленко, 3), ГП-3 (ул. Муравленко, 3/1) входящих в состав ЖК «Современник». Уже в этом году третий жилой дом ГП-1Б обрел адрес ул. Муравленко, 1, к.1. Можно сказать, что 1-й Заречный микрорайон сегодня начинается с «Современника». Четыре новых высотных дома как будто встречают, приветствуют гостей и жителей района. На верхних этажах близнецов ГП-1А и ГП-1Б выполнено витражное остекление фасадов, счастливые обладатели этих квартир будут любоваться замечательным панорамным видом на весь город и реку Туру.