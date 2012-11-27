Компания «Меридиан Констракшн» завершила строительство ЖК «Современник»

Компания «Меридиан Констракшн» завершила строительство жилого квартала «Современник». Последний дом ГП-1А в составе квартала обрел новый адрес: ул. Муравленко, 1. В ближайшее время 76 семей отпразднуют новоселье в своих новых квартирах.
16-этажный кирпично-монолитный дом ГП-1А (ныне дом №1 по ул. Муравленко) был введен в эксплуатацию 31 октября 2012 года, это на целых два месяца раньше установленного срока! В ближайшие дни здесь встретят новоселье 76 семей. На момент ввода дома в эксплуатацию осталось не реализовано всего 3 квартиры, которые вскоре обретут своих хозяев. Ввод дома в эксплуатацию - большая радость для участников долевого строительства, а в тех случаях, когда застройщик завершает работу раньше запланированных сроков – радость вдвойне.
«Строительство многоэтажного дома - это очень сложная комплексная работа, требующая ответственного отношения к делу и большой самоотдачи, - рассказывает руководитель проекта ЖК «Современник» компании «Меридиан Констракшн» Олег Степаненко. – Необходимо контролировать множество процессов, которые ведутся параллельно. Главное - это правильное планирование и четкая организация различных строительных работ. Во всем должен быть порядок, особенно на строительной площадке, только такой основательный подход дает свои плоды».
Всего в составе жилого квартала «Современник» четыре 16-ти этажных дома – это 475 квартир. Первыми новоселами в конце 2011 г. стали дольщики жилых домов ГП-2 (сегодня это дом по ул. Муравленко, 3), ГП-3 (ул. Муравленко, 3/1) входящих в состав ЖК «Современник». Уже в этом году третий жилой дом ГП-1Б обрел адрес ул. Муравленко, 1, к.1. Можно сказать, что 1-й Заречный микрорайон сегодня начинается с «Современника». Четыре новых высотных дома как будто встречают, приветствуют гостей и жителей района. На верхних этажах близнецов ГП-1А и ГП-1Б выполнено витражное остекление фасадов, счастливые обладатели этих квартир будут любоваться замечательным панорамным видом на весь город и реку Туру.
Территория квартала озеленена и благоустроена: выполнены внутриквартальные проезды, парковки, тротуары, высажены многолетние деревья и кустарники, установлены безопасные детские площадки. 26 ноября 2012 года началось вручение ключей счастливым собственникам уютных квартир жилого дома по адресу ул. Муравленко, дом № 1 (ГП-1А). Уже по традиции к моменту передачи ключей управляющая компания «Меридиан Сервис» запустит лифты, что без сомнения ускорит и упростит будущее новоселье.
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