Квартиры – бюджетникам, а детям - детсад

«Несколько месяцев назад мы присутствовали на открытии другого сада в Ялуторовске и тогда пообещали, что через несколько месяцев введем в эксплуатацию и этот детсад. Тогда же придумали ему название «Солнышко». И сегодня в городе появилось свое, пусть и маленькое, но очень яркое солнышко», — отметил на открытии заместитель губернатора.