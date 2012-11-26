Квартиры – бюджетникам, а детям - детсад

Семьи работников бюджетной сферы заселились в новые квартиры. Благодаря господдержке, квартиры получили 40 семей Ялуторовска – учителя и врачи. Они въехали в пятиэтажную новостройку на улице Революции.
«В области делается много для того, чтобы людям жилось комфортно, чтобы они были обеспечены всем необходимым. И одно из безусловно главных направлений этой работы – обеспечение жильем. От этого зависит то, как сформируется семья, насколько счастлива она будет», — подчеркнул на церемонии вручения ключей в пятницу заместитель губернатора Евгений Заболотный.
Вопрос обеспечения различных категорий граждан продолжает решаться в регионе. Только в 2012 году в Тюменской области на реализацию программ по обеспечению жильем граждан было направлено более 8 млрд рублей. Как рассказал заместитель губернатора, большое число жителей региона смогли с помощью государственной поддержки улучшить свои жилищные условия. И проблема обеспечения жильем граждан по поручению губернатора совместно с муниципалитетами она постепенно решается, сообщает пресс-служба главы региона.
В этот же день распахнул двери после капремонта ялуторовский детский сад №10 «Солнышко».
«Несколько месяцев назад мы присутствовали на открытии другого сада в Ялуторовске и тогда пообещали, что через несколько месяцев введем в эксплуатацию и этот детсад. Тогда же придумали ему название «Солнышко». И сегодня в городе появилось свое, пусть и маленькое, но очень яркое солнышко», — отметил на открытии заместитель губернатора.
Чуть более года понадобилось, чтобы осуществить реконструкцию фундамента здания, стен, провести электромонтажные работы, вентиляцию, заменить оконные и дверные блоки и т. д. Благодаря правительству Тюменской области город получил красивое и комфортное здание, которое соответствует самым высоким требованиям. Детский сад готов принять 205 юных воспитанников. Каждая группа этого учреждения имеет свой собственный интерьер, здесь установлены современная мебель и оборудование. В группах для дошкольников даже имеются интерактивные доски, с помощью которых ребятам будет легче готовиться к новой для них роли первоклассников.
Как подчеркнул Евгений Заболотный, подобные дошкольные учреждения уже не являются уникальными для Тюменской области. В регионе под патронажем губернатора Владимира Якушева реализуется целая программа обеспечения юных жителей региона детскими садами. В результате за последние годы в области было открыто более 60 дошкольных учреждений. Сейчас можно с уверенностью сказать, что вопрос нехватки мест в детских садах практические решен.