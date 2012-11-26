Дзержинского, 40 – в списке памятников культуры

Вслед за зданием на Дзержинского, 32 в областном центре дом № 40 по этой же улице принят на государственную охрану и внесен в реестр.
Как информирует пресс-служба губернатора области, этот жилой был выстроен по заказу тюменского мещанина, городского оценщика Сергея Степановича Бровцына в 1900-е годы и являлся частью городской усадьбы. В конце 1990-х годов фасадная резьба памятника была отреставрирована мастером В.М. Шитовым. Тогда же галерея приобрела вид двухэтажного пристроя с парадным входом с улицы и двойным окном наверху.
С 2001 по 2004 годы в здании были проведены ремонтно-реставрационные работы: заменена кровля, водостоки с декоративными воронками, отреставрированы фасады (резные наличники, обшивка, пилястры), отремонтированы внутренние помещения, проведено благоустройство территории (установлен деревянный забор, калитка и ворота с резным декором, асфальтирование территории).