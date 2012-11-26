nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дзержинского, 40 – в списке памятников культуры

26 ноября 2012, 14:17
Вслед за зданием на Дзержинского, 32 в областном центре дом № 40 по этой же улице принят на государственную охрану и внесен в реестр.

Вслед за зданием на Дзержинского, 32 в областном центре дом № 40 по этой же улице принят на государственную охрану и внесен в реестр.

Как информирует пресс-служба губернатора области, этот жилой был выстроен по заказу тюменского мещанина, городского оценщика Сергея Степановича Бровцына в 1900-е годы и являлся частью городской усадьбы. В конце 1990-х годов фасадная резьба памятника была отреставрирована мастером В.М. Шитовым. Тогда же галерея приобрела вид двухэтажного пристроя с парадным входом с улицы и двойным окном наверху.

С 2001 по 2004 годы в здании были проведены ремонтно-реставрационные работы: заменена кровля, водостоки с декоративными воронками, отреставрированы фасады (резные наличники, обшивка, пилястры), отремонтированы внутренние помещения, проведено благоустройство территории (установлен деревянный забор, калитка и ворота с резным декором, асфальтирование территории).

#Новости#Памятники культуры#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25