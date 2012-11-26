Дзержинского, 40 – в списке памятников культуры

Как информирует пресс-служба губернатора области, этот жилой был выстроен по заказу тюменского мещанина, городского оценщика Сергея Степановича Бровцына в 1900-е годы и являлся частью городской усадьбы. В конце 1990-х годов фасадная резьба памятника была отреставрирована мастером В.М. Шитовым. Тогда же галерея приобрела вид двухэтажного пристроя с парадным входом с улицы и двойным окном наверху.