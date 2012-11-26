Документы на займ по «Молодой семье» - после 15 января

С этого момента молодые семьи, желающие воспользоваться такой дополнительной поддержкой, могут записываться на сдачу документов. Осуществить запись можно будет по телефону в Тюмени 8 (3452) 22-10-86, либо воспользоваться он-лайн сервисом на официальном сайте. Запись на прием документов также будет открыта с указанного времени.