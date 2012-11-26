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Документы на займ по «Молодой семье» - после 15 января

26 ноября 2012, 13:12
Прием документов на получение льготных займов по программе «Молодая семья» возобновится с 15 января 2013 года, информирует Областной фонд развития жилищного строительства.

Прием документов на получение льготных займов по программе «Молодая семья» возобновится с 15 января 2013 года, информирует Областной фонд развития жилищного строительства.

С этого момента молодые семьи, желающие воспользоваться такой дополнительной поддержкой, могут записываться на сдачу документов. Осуществить запись можно будет по телефону в Тюмени 8 (3452) 22-10-86, либо воспользоваться он-лайн сервисом на официальном сайте. Запись на прием документов также будет открыта с указанного времени.

Напомним, что молодые семьи, имеющие 1-го или 2-х детей, указанных в свидетельстве на право получения социальной выплаты, могут получить льготный займ:

- на строительство индивидуального жилого дома;

- на погашение ранее взятого в коммерческом банке кредита на строительство индивидуального жилого дома.

Многодетные молодые семьи, имеющие трех и более детей, указанных в свидетельстве на право получения социальной выплаты, могут получить займ:

- на приобретение жилья путем заключения договора купли-продажи жилого помещения;

- на строительство индивидуального жилого дома.

Сумма займа четко фиксирована и составляет 30% от общей стоимости жилья, рассчитанной исходя из среднерыночной цены квадратного метра.

#Новости#Молодая семья#Господдержка#Займы и кредиты#Недвижимость#Женя#Общество
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