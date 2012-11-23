На Осипенко, Пароходской и Таврической расселят ветхие дома

Вопрос переселения обсуждали депутаты Тюменской городской Думы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.
Как рассказал директор департамента градполитики Олег Ковтун, В 2011 году для отселения граждан по муниципальному контракту было приобретено 101 помещение на сумму 213 млн 852 тысячи рублей. В 2012 – 162 на сумму 454 млн 950 тысяч рублей (и до конца года еще 79 планируется приобрести).
В 2013 году запланировано отселение граждан из многоквартирных домов по улицам: Пароходская, 29, 29а и 34; Самарская, 17; Сакко, 15; Камышинская, 24; Госпаровская, 29; Осипенко, 21а и 25; Орловская, 29. Также граждан отселят из частных домов по адресам: Таврическая, 11б; Таежная, 4; Охотская, 42; Панфиловцев, 47; Красноармейская, 18; Менжинского, 24; Гастелло, 61; Трактовая, 104 и 106; Щорса, 7 и Курортная, 57. В этих домах есть как муниципальные, так и частные квартиры. Таким образом, жильцы неприватизированных квартир переедут в новое жилье, а собственникам будет выплачена выкупная стоимость жилья.
Для отселения граждан из муниципальных помещений в 2013 году планируется приобрести 104 помещения. Но, поскольку объем средств высчитывается из стоимости квадратного метра, плановая цифра может измениться.
По информации Олега Ковтуна, согласно выданным на настоящий момент разрешениям на строительство, в 2012 году в областном центре планируется ввести в эксплуатацию 847 тысяч квадратных метров жилья, а в 2013 – 771,4 тысячи.