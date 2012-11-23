На Осипенко, Пароходской и Таврической расселят ветхие дома

В 2013 году запланировано отселение граждан из многоквартирных домов по улицам: Пароходская, 29, 29а и 34; Самарская, 17; Сакко, 15; Камышинская, 24; Госпаровская, 29; Осипенко, 21а и 25; Орловская, 29. Также граждан отселят из частных домов по адресам: Таврическая, 11б; Таежная, 4; Охотская, 42; Панфиловцев, 47; Красноармейская, 18; Менжинского, 24; Гастелло, 61; Трактовая, 104 и 106; Щорса, 7 и Курортная, 57. В этих домах есть как муниципальные, так и частные квартиры. Таким образом, жильцы неприватизированных квартир переедут в новое жилье, а собственникам будет выплачена выкупная стоимость жилья.