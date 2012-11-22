Жилой дом-памятник культуры на Дзержинского записан в реестр

Жилой дом на Дзержинского, 32 построен в 1909 году. Он принадлежал тюменскому мещанину Сергею Степановичу Бровцыну и был частью городской усадьбы. В XX веке была произведена частичная перепланировка здания, устроен вход на второй этаж с открытой одномаршевой лестницей, со стороны заднего дворового фасада устроены новые сени, отреставрирована старая парадная лестница.