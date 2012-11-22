Жилой дом-памятник культуры на Дзержинского записан в реестр

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенный в Тюмени по улице Дзержинского, 32, принятый на государственную охрану, зарегистрирован в реестре объектов культурного наследия.
Основанием послужил приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2012 № 1049 «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (г.Тюмень) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», информирует пресс-служба губернатора Тюменской области. Дом принят на государственную охрану решением Исполнительного Комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 30.03.1987 № 97 «О принятии под государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры области». Регистрационный номер 731210001720005.
Жилой дом на Дзержинского, 32 построен в 1909 году. Он принадлежал тюменскому мещанину Сергею Степановичу Бровцыну и был частью городской усадьбы. В XX веке была произведена частичная перепланировка здания, устроен вход на второй этаж с открытой одномаршевой лестницей, со стороны заднего дворового фасада устроены новые сени, отреставрирована старая парадная лестница.
В 2002 году памятник пострадал от пожара, после чего были проведены реставрационные работы, выполнено оформление парадного входа. Резные наличники восстановлены мастером В.М. Шитовым.