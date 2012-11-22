Участки в Комарово продадут с аукционов

О серии аукционов по продаже права на заключение соглашений уступки прав и обязанностей арендатора по договорам аренды земельных участков заявляет Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области, подробную информацию размещая на своем ресурсе в рубрике «Земельный аукцион» (http://www.oblstroyfond.ru/landauc/). Тут же расположен образец заявки на участие в аукционе и презентация земельных участков, где можно подробнее ознакомиться с месторасположением участков, их площадью, стоимостью права аренды и размером арендной платы.