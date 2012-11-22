Участки в Комарово продадут с аукционов

и ООО «Юридическая и консалтинговая компания «Процесс».
О серии аукционов по продаже права на заключение соглашений уступки прав и обязанностей арендатора по договорам аренды земельных участков заявляет Областной Фонд развития жилищного строительства Тюменской области, подробную информацию размещая на своем ресурсе в рубрике «Земельный аукцион» (http://www.oblstroyfond.ru/landauc/). Тут же расположен образец заявки на участие в аукционе и презентация земельных участков, где можно подробнее ознакомиться с месторасположением участков, их площадью, стоимостью права аренды и размером арендной платы.
Район Комарово привлекателен для проживания сразу по нескольким причинам: близость к городской инфраструктуре, удобная транспортная развязка, благоприятная экологическая обстановка, ведь в данном направлении нет крупных промышленных предприятий.
Вопросы по аукционам можно задать организатору – Обществу с ограниченной ответственностью «Юридическая и консалтинговая компания «Процесс» (адрес 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д.71/3, тел. (3452) 45-22-83).