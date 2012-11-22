Ипотечная суббота в Европейском микрорайоне

Сотрудники банков расскажут об условиях ипотечных программ и просчитают возможные варианты кредита. На основании проведенных расчетов клиенту будет гораздо проще принять решение. При желании покупатели смогут оформить заявку на ипотеку сразу в офисе. Для этого им потребуются копии паспорта и заверенной трудовой книжки, справка 2-НДФЛ и мужчинам до 27 лет – копия военного билета. Семейным парам не стоит забывать и про копию свидетельства о заключении / расторжении брака.