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Ипотечная суббота в Европейском микрорайоне

22 ноября 2012, 09:12
И квартира, и ипотека в одном месте – ипотечную субботу для жителей областного центра организует застройщик ООО «Партнер-Инвест». Каждый, кто мечтает о квартире в Европейском микрорайоне, подберет здесь ключ к своей мечте.

И квартира, и ипотека в одном месте – ипотечную субботу для жителей областного центра организует застройщик ООО «Партнер-Инвест». Каждый, кто мечтает о квартире в Европейском микрорайоне, подберет здесь ключ к своей мечте.

Возможность в одном офисе выбрать квартиру в микрорайоне «Европейский» и на месте оформить заявку на ипотеку – удобное и простое решение для всех покупателей. У горожан будет возможность получить консультацию не только у менеджеров компании, но и у представителей Сбербанка России, Ханты-Мансийского банка, ВТБ24, банка УРАЛСИБ и Газпромбанка.

Сотрудники банков расскажут об условиях ипотечных программ и просчитают возможные варианты кредита. На основании проведенных расчетов клиенту будет гораздо проще принять решение. При желании покупатели смогут оформить заявку на ипотеку сразу в офисе. Для этого им потребуются копии паспорта и заверенной трудовой книжки, справка 2-НДФЛ и мужчинам до 27 лет – копия военного билета. Семейным парам не стоит забывать и про копию свидетельства о заключении / расторжении брака.

Бесплатную помощь в выборе ипотеки могут оказать и независимые эксперты - ипотечные брокеры «Партнер-Инвест». На данный момент минимальная процентная ставка, представленная на квартиры в квартале «Гамма» микрорайона «Европейский», составляет от 9,9% годовых после оформления права собственности с первоначальным взносом от 60%. Продолжительность выплаты – 7 лет. Условия программы распространяются только на клиентов «Партнер-Инвест».

В рамках «Акции 2012» получить ипотечный кредит в Сбербанке можно на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Кредит предоставляется на сумму не более 3 млн руб. под 11% годовых (плюс 1% – до момента регистрации ипотеки).

Выгодное предложение содержит ипотечная программа Ханты-Мансийского банка «Партнерская ипотека». В рамках программы первоначальный взнос необязателен. Заявка рассматривается в течение 8 рабочих часов, а процентная ставка составит от 13,5% годовых после регистрации права собственности.

Подробнее узнать информацию о представленных ипотечных программах и оформить заявку на жилищный кредит можно в отделе продаж «Партнер-Инвест» по телефону 50-02-02.

Застройщик приглашает клиентов, которые рассматривают приобретение жилья в «Европейском», на ипотечную субботу 24 ноября с 11:00 до 15:00 часов в офис продаж по адресу ул. Эрвье, 26.

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