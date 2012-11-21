Купить жилплощадь с помощью материнского капитала можно будет без отсрочки

Законопроект о том, что средства материнского капитала можно будет направить на улучшение жилищных условий, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года, поддержал экспертно-консультативный совет «Единой России» в Госдуме.

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