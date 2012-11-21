Купить жилплощадь с помощью материнского капитала можно будет без отсрочки

Законопроект о том, что средства материнского капитала можно будет направить на улучшение жилищных условий, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года, поддержал экспертно-консультативный совет «Единой России» в Госдуме.
Автором данной инициативы является член фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы Николай Барышников, который на заседании фракции, состоявшем 21 мая, предложил убрать отсрочку для использования материнского капитала, сообщает пресс-служба партии.
Как сообщил первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов, экспертный совет одобрил законопроект, однако Тюменской областной Думе рекомендовано получить заключение из правительства Российской Федерации, потому как вносимые изменения потребуют поправок в бюджет Пенсионного фонда.
«Это один из хороших стимулов для улучшения демографической ситуации в стране. Мне приходилось заниматься строительством молодежных жилых комплексов, и, как показала практика, реальная возможность для семей улучшить свои жилищные условия приводит к всплеску рождаемости», - оценила перспективы законопроекта тюменских парламентариев депутат Госдумы, член экспертного совета Галина Карелова.
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