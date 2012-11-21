Информацию из ЕГРП можно получить прямо на сайте Росреестра

Информацию из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) теперь можно получить через сервис официального сайта Росреестра «Запрос к информационному ресурсу». Он дает возможность найти и просмотреть общедоступные сведения об объектах недвижимости, а также копировать сведения ограниченного доступа о них.