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Информацию из ЕГРП можно получить прямо на сайте Росреестра

21 ноября 2012, 17:22
Данные о существующих или прекращенных правах кого-то на недвижимость можно запросить на сайте Тюменского Росреестра и получить, не отходя от компьютера. Ведомство ввело платную услугу.

Данные о существующих или прекращенных правах кого-то на недвижимость можно запросить на сайте Тюменского Росреестра и получить, не отходя от компьютера. Ведомство ввело платную услугу, которую уже опробовали риэлторы Тюмени.

Информацию из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) теперь можно получить через сервис официального сайта Росреестра «Запрос к информационному ресурсу». Он дает возможность найти и просмотреть общедоступные сведения об объектах недвижимости, а также копировать сведения ограниченного доступа о них.

Как сообщает пресс-центр управления, получить информацию могут только обладатели действующего ключа доступа, который может быть получен при обращении в территориальный орган Росреестра. В Тюменском регионе это Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

«Мы уже пользуемся этой услугой, - прокомментировала гендиректор агентства недвижимости «Сова» Оксана Белевцова, - В работе риэлтора важно провести сделку быстрее, и при этом качественно. Услуга Росреестра очень упрощает нашу работу – получаем информацию без лишних очередей, оплачивая через QIWI».

Размер платы зависит от объёма запрашиваемой информации. К примеру, для физических лиц справочная информация о 100 объектах обойдется в 250 рублей, 1000 объектов – 1000 рублей. Для юридических лиц справочная информация о 100 объектах - 500 рублей, 1000 объектов – 2000 рублей.

#Новости#Интернет-магазин#Ан сова#Тюменский росреестр#Недвижимость#Женя#Общество
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