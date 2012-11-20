Тюменцам расскажут об электронных услугах местного Росреестра

О том, как записаться на сдачу документов на госрегистрацию прав по интернету, кто может воспользоваться этими и иными электронными услугами и веб-сервисами Росреестра и т.д. расскажут специалисты Управления Росреестра по Тюменской области в рамках прямой линии.