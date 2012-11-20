Тюменцам расскажут об электронных услугах местного Росреестра

О том, как записаться на сдачу документов на госрегистрацию прав по интернету, кто может воспользоваться этими и иными электронными услугами и веб-сервисами Росреестра и т.д. расскажут специалисты Управления Росреестра по Тюменской области в рамках прямой линии.
На вопросы по оказанию электронных услуг Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области ответят начальник отдела ведения ЕГРП Ирина Крендясова и начальник отдела выдачи информации о зарегистрированных правах Татьяна Кониловская.
К диалогу приглашаются как обычные граждане, так и представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, их территориальных органов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, нотариата, а также профессиональные участники рынка недвижимости: риэлторы, страховщики и т.д.
Прямая линия пройдёт 22 ноября по телефону (3452) 43-28-43 с 11.00 до 12.00, информирует пресс-служба ведомства.