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Тюменцам расскажут об электронных услугах местного Росреестра

20 ноября 2012, 11:46
О том, как записаться на сдачу документов на госрегистрацию прав по интернету, кто может воспользоваться этими и иными электронными услугами и веб-сервисами Росреестра, расскажут специалисты Управления Росреестра по Тюменской области

О том, как записаться на сдачу документов на госрегистрацию прав по интернету, кто может воспользоваться этими и иными электронными услугами и веб-сервисами Росреестра и т.д. расскажут специалисты Управления Росреестра по Тюменской области в рамках прямой линии.

На вопросы по оказанию электронных услуг Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области ответят начальник отдела ведения ЕГРП Ирина Крендясова и начальник отдела выдачи информации о зарегистрированных правах Татьяна Кониловская.

К диалогу приглашаются как обычные граждане, так и представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, их территориальных органов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, нотариата, а также профессиональные участники рынка недвижимости: риэлторы, страховщики и т.д.

Прямая линия пройдёт 22 ноября по телефону (3452) 43-28-43 с 11.00 до 12.00, информирует пресс-служба ведомства.

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