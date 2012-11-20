Дачные поселки исключат из перечня городских земель?

Решением РЭК (которая определяет тарифы для населения) цены на электроэнергию установлены в разрезе таких групп, как 1. Население: а) проживающее в городских населенных пунктах; б) в сельских населенных пунктах. 2. Потребители, приравненные к населению. Предлагается отнести садоводческие, огороднические и дачные объединения к группе «потребители, приравненные к населению» и применения к ним цен согласно месту их нахождения. То есть при регистрации дачного сообщества в городском округе – по ценам города, в сельском поселении – по ценам сельских населенных пунктов.