Дачные поселки исключат из перечня городских земель?

Тюменские депутаты предлагают исключить дачные поселки из перечня категорий городских населенных пунктов. По мнению авторов законопроекта, это позволит установить цены на электроэнергию в дачных некоммерческих объединениях такие, как в сельских населенных пунктах, а не как в городах.
Подготовлен законопроект по этому поводу. Его представит на заседании десятого заседания Тюменской областной Думы пятого созыва председатель комитета областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.
В заключении Управления по экономике и финансам сказано, что исключение дачных поселков из статуса города не даст заявленных результатов. «В Тюменской области дачные поселки, как часть территории с присвоенными в установленном порядке наименованиями, отсутствуют, - говорится в заключении экспертов, - Исключение из перечня категорий городских населенных пунктов дачных поселков не позволит достичь поставленной законопроектом цели, так как дачные и садовые объединения граждан не являются местом постоянного проживания граждан».
Решением РЭК (которая определяет тарифы для населения) цены на электроэнергию установлены в разрезе таких групп, как 1. Население: а) проживающее в городских населенных пунктах; б) в сельских населенных пунктах. 2. Потребители, приравненные к населению. Предлагается отнести садоводческие, огороднические и дачные объединения к группе «потребители, приравненные к населению» и применения к ним цен согласно месту их нахождения. То есть при регистрации дачного сообщества в городском округе – по ценам города, в сельском поселении – по ценам сельских населенных пунктов.
Кроме того, в Управлении по экономике и финансов считают нецелесообразным исключение дачных поселков из категории городских населенных пунктов, т.к. в областное законодательство позволяет образовывать дачные поселки вновь. Вердикт Управления: законопроект доработать.