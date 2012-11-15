За квартиру заплатил, а ее не получил? Обратись к следователям

Было установлено, что с 16 августа 2011 года по 5 марта 2012 года генеральный директор ОАО «ИФСК «Домостроитель» заключил с семью гражданами договоры участия в долевом строительстве на квартиры в жилом многоквартирном доме по улице Льва Толстого, 65 в г. Тюмени. Договоры с гражданами заключались в офисе этой фирмы – по улице Малиновского, дом 6/1. Согласно условиям договора ОАО «ИФСК «Домостроитель» обязалось в течение одного месяца зарегистрировать договоры долевого участия в строительстве дома по улице Льва Толстого, 65 и в 4 квартале 2012 года предоставить гражданам квартиры в этом многоквартирном жилом доме. Исполняя свои условия договора, дольщики передали деньги менеджеру фирмы, чтобы та внесла их в кассу Общества. Но не обещанных квартир, не своих денег дольщики так и не увидели: гендиректор «ИФСК «Домостроитель», не исполнив своих обязательств, похитил привлеченные средства граждан, общая сумма которых составила более трёх миллионов рублей, сообщает пресс-служба тюменского УМВД РФ.