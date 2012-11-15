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За квартиру заплатил, а ее не получил? Обратись к следователям

15 ноября 2012, 12:27
ОАО «ИФСК «Домостроитель» продало дольщикам 7 незарегистрированных должным образом договоров долевого участия. Гендиректор фирмы похитил деньги – дольщики остались без квартир.

ОАО «ИФСК «Домостроитель» продало дольщикам 7 незарегистрированных должным образом договоров долевого участия. Гендиректор фирмы похитил деньги – дольщики остались без квартир.

Как выяснила прокуратура Ленинского округа Тюмени, ОАО «ИФСК «Домостроитель» привлекало средства дольщиков, выдавая себя за застройщика дома по улице Льва Толстого, 65 в Тюмени. При этом земельный участок по этому адресу был предоставлен другой компании для строительства гаража – стоянки. Все материалы проверки прокуратура области направила в УМВД России по Тюменской области.

15 августа 2012 года Следственным управлением УМВД России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ОАО «ИФСК «Домостроитель» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Было установлено, что с 16 августа 2011 года по 5 марта 2012 года генеральный директор ОАО «ИФСК «Домостроитель» заключил с семью гражданами договоры участия в долевом строительстве на квартиры в жилом многоквартирном доме по улице Льва Толстого, 65 в г. Тюмени. Договоры с гражданами заключались в офисе этой фирмы – по улице Малиновского, дом 6/1. Согласно условиям договора ОАО «ИФСК «Домостроитель» обязалось в течение одного месяца зарегистрировать договоры долевого участия в строительстве дома по улице Льва Толстого, 65 и в 4 квартале 2012 года предоставить гражданам квартиры в этом многоквартирном жилом доме. Исполняя свои условия договора, дольщики передали деньги менеджеру фирмы, чтобы та внесла их в кассу Общества. Но не обещанных квартир, не своих денег дольщики так и не увидели: гендиректор «ИФСК «Домостроитель», не исполнив своих обязательств, похитил привлеченные средства граждан, общая сумма которых составила более трёх миллионов рублей, сообщает пресс-служба тюменского УМВД РФ.

Следствие располагает информацией, что количество пострадавших граждан от действий данной фирмы – не менее пятнадцати человек, среди них есть и жители северных городов области.

«Если вы или ваши родственники, знакомые, коллеги также стали жертвами нечистых на руку сотрудников ОАО «ИФСК «Домостроитель», обращайтесь в следственную часть Следственного управления УМВД России по Тюменской области, которая располагается по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5, либо по телефону 79-47-15. Не дайте избежать виновным заслуженного наказания», - сообщает пресс-секретарь УМВД России по Тюменской области Елена Черкашина.

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