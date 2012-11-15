Выбрать квартиру в ЖК «Новый Мыс» можно и в выходной день!

Демонстрационный офис «Меридиан Констракшн», расположенный на строительной площадке жилого квартала «Новый Мыс», работает в настоящее время шесть дней в неделю, с понедельника по субботу. Все те, кто интересуется приобретением недвижимости, смогут получить консультацию у специалиста компании и посмотреть квартиры на демонстрационном этаже в выходной день.
«Мы всегда идем навстречу клиентам, - комментирует изменение графика работы демоофиса первый заместитель генерального директора «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев, - учитывая высокий интерес к проекту «Новый Мыс» и росту числа желающих побывать на стройплощадке, нами было принято такое решение».
В демонстрационном офисе специалист компании расскажет о районе застройки, познакомит с проектом, продемонстрирует квартиры, даст консультацию по финансовым вариантам покупки. Купить квартиру в ЖК «Новый Мыс» можно с помощью программы рассрочки, ипотеки (действуют предложения от семи банков-партнеров), а также с привлечением бюджетных средств, выделяемых на приобретение жилья по социальным программам.
«Новый Мыс» активно застраивается. Степень готовности домов первой очереди строительства (ГП-1, ГП-2, ГП-3) составляет 60%, возведены каркасы домов, до конца 2012 г. будет закончены работы по кирпичной кладке стен. Напомним, первой очереди строительства был дан старт в январе 2012 года, дома будут введены в 4 кв. 2013 года. Покупателям квартир в домах первой очереди не придется жить на стройке: строительство всего квартала будет завершено спустя полгода после введения в эксплуатацию первых трех домов (во втором квартале 2014 года).
Время работы демонстрационного офиса в ЖК «Новый Мыс» в субботний день – с 10.00 до 16.00 час, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Предварительная запись по телефонам 52-92-52, 90-55-08. Проектная декларация на сайте http://www.meridian72.ru.
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