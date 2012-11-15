Выбрать квартиру в ЖК «Новый Мыс» можно и в выходной день!

«Новый Мыс» активно застраивается. Степень готовности домов первой очереди строительства (ГП-1, ГП-2, ГП-3) составляет 60%, возведены каркасы домов, до конца 2012 г. будет закончены работы по кирпичной кладке стен. Напомним, первой очереди строительства был дан старт в январе 2012 года, дома будут введены в 4 кв. 2013 года. Покупателям квартир в домах первой очереди не придется жить на стройке: строительство всего квартала будет завершено спустя полгода после введения в эксплуатацию первых трех домов (во втором квартале 2014 года).