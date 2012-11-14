В области будет новый современный санаторий

На территории бывшего санатория-профилактория «Нива» скоро появится новый современный санаторий – «Ингала». Восстановительные работы ведет ЗАО «НПП «Западная Сибирь».
По информации департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, губернатор Владимир Якушев посетил накануне будущий санаторно-курортный комплекс.
Площадь территории 13 га. Общий объем инвестиций в строительство, реконструкцию и благоустройство - более 350 млн рублей. В рамках проекта появится более 200 рабочих мест, соответственно, в бюджет пойдут налоговые поступления. Так развивается лечебный и экологический туризм.
Новый санаторий будет располагать 4 корпусами по 29 номеров (350 койко-мест) и откроет свои двери жителям Тюменской области и других регионов России уже в 2013 году.