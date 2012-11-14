Сироты обретают свой угол с помощью прокуратуры

Например, один из выпускников специализированного учреждения для детей-сирот обратился в прокуратуру: из-за бездействия чиновников разного уровня в течение нескольких лет не решался вопрос о его постановке на учет для внеочередного получения жилья, сообщает пресс-служба ведомства. В результате этого молодой человек несколько месяцев жил с обитателями ночлежки - бомжами и бывшими заключенными, а потом скитался по съемным жилым помещениям. После вмешательства прокуратуры региона сирота в сентябре был поставлен на жилищный учет и уже в октябре обеспечен жильем в новом доме.