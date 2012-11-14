Сироты обретают свой угол с помощью прокуратуры

Как показывает надзорная деятельность областной прокуратуры, обездоленные дети наиболее часто обращаются в ведомство за защитой жилищных прав. В этом году в суды тюменскими прокурорами направлено более 500 исков о предоставлении жилья детям-сиротам.
Например, один из выпускников специализированного учреждения для детей-сирот обратился в прокуратуру: из-за бездействия чиновников разного уровня в течение нескольких лет не решался вопрос о его постановке на учет для внеочередного получения жилья, сообщает пресс-служба ведомства. В результате этого молодой человек несколько месяцев жил с обитателями ночлежки - бомжами и бывшими заключенными, а потом скитался по съемным жилым помещениям. После вмешательства прокуратуры региона сирота в сентябре был поставлен на жилищный учет и уже в октябре обеспечен жильем в новом доме.
Напоминаем, что в прокуратуре области продолжает действовать телефон «горячей линии» (8-3452-27-04-68), по которому сироты могут сообщить о фактах нарушений их прав. Обращение в надзорное ведомство можно направить и через Интернет на электронный адрес [email protected] Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Отметим, часть детей из числа тех 500, по чьим случаям направлены иски в суды, уже получила жилье.